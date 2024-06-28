Nazilli'de hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

T.S., Aydın, Denizli ve İzmir'deki 34 ayrı suç dosyasından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası almıştı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı ve Şirinevler Mahallesi'ndeki bir ikamette T.S.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan T.S., işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.