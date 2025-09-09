Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da bugün ilk ders zili çaldı. Aydın Valiliği tarafından organize edilen ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, Efeler Güzelhisar İlkokulu’nda protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Karakaş, Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine geçtiğimiz aylarda atanan Mehmet Yiğit, yeni dönemin ilk ders zilini çaldı. Program, İstiklal Marşı’nın okunması, halk oyunları gösterisi, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdimi, şiir dinletisi ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Program kapsamında Aydın Orman Müdürlüğü tarafından okul bahçesinde protokol ve öğrencilerin katılımıyla ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

Aydın’a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okul bahçesinde yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek: “Bugün geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. 949 okulumuzda, 200 bin öğrencimiz ve 17 bin öğretmenimizle birlikte, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek nesilleri yetiştireceğiz” dedi.

Velilere de seslenen Yiğit, sosyal medya ve zararlı içeriklerin etkisine dikkat çekerek, “Çocuklarınıza nitelikli zaman ayırın ve öğretmenlerle iş birliği içinde olun” çağrısında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Veli Vizyon” projesini hatırlatan Yiğit, “Ailem dizisini izlemenizi tavsiye ediyorum. 130 milyondan fazla izlenme aldı ve aile eğitimine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitim geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” diyen Yiğit, tüm öğrencilere ve eğitim personeline başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

Aydın’da 2025-2026 eğitim öğretim yılında 949 okul-kurum, 9.336 derslik, 16.963 öğretmen ve 200.466 öğrenci kayıtlı bulunuyor.