21 Ağustos 2024 Çarşamba günü, Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler, ilgili bölgelerde hayatı kısa süreliğine olumsuz etkileyebilir.

Efeler'de sabah kesintisi: Saat 10:00 - 12:00

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı bazı mahallelerde, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlanan bu kesinti, Umurlu, Terziler, Musluca, Emirdoğan, Çayyüzü ve Aşağıkayacık mahallelerini etkileyecek.

Etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Umurlu Mahallesi: 3044 Sokak

3044 Sokak Terziler Mahallesi: Terziler Sokak

Terziler Sokak Musluca Mahallesi: Musluca Sokak

Musluca Sokak Çayyüzü Mahallesi: Sağıroğlu Sokak, Kocakavak Sokak, Merkez Sokak, 6303 Sokak

Sağıroğlu Sokak, Kocakavak Sokak, Merkez Sokak, 6303 Sokak Emirdoğan Mahallesi

Aşağıkayacık Mahallesi

Bu kesinti sırasında şebekedeki iyileştirme ve bakım çalışmaları tamamlanacak olup, ilgili bölgelerde elektrik arzı daha güvenli ve kesintisiz hale getirilecek.

Söke'de öğleden sonra kesintisi: Saat 13:00 - 16:00

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi’nde de aynı gün içerisinde saat 13:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu planlı kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, mahallede bulunan çeşitli sokakları ve caddeleri kapsayacak.

Etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Atburgazı Mahallesi: 1600. Sokak Abdi İpekçi Caddesi Aslan Sokak Fatih Caddesi Işık Sokak Aydın Sokak Direk Sokak Karabaş Sokak Atay Sokak Belde Sokak Sokak Sokak Aslan 1 Nolu Sokak Küme Evleri Sokak Sokak



Vatandaşlara uyarı:

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, vatandaşların bu kesintilere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesinti saatlerinde fişlerin çekilmesi ve kesintiden sonra elektrik gelene kadar cihazların kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Elektrik ne zaman geri gelecek?

Planlanan bakım çalışmalarının zamanında tamamlanması durumunda, elektrik hizmeti belirlenen saatlerde yeniden sağlanacak. Ancak, çalışmaların seyrine bağlı olarak kesinti sürelerinde değişiklik olabileceği belirtiliyor. Aydın genelinde elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar, ileride yaşanabilecek olası arızaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.