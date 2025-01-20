Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 21 Ocak 2025 Salı günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3190050

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uzunlar Mh.

Malgaçmustafa Mh. ( Ovacık Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191539

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191542

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3192181

Saat : 11:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beğerli Mh. ( Merkez Küme Evleri Ova Küme Evleri Boğazbağ Sk. Taşarası Küme Evleri )

Osmaniye Mh.

Esenköy Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Mezra Sk. Hamam Sk. Ahlan Sk. Cedit Sk. Yeni Sk. )

Hamidiye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Hamidiye Sk. )

Toygar Mh. ( Toygar Sk. )

Uzunçam Mh. ( Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. )

Yellice Mh. ( Yellice Sk. )

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193002

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisar Mh. ( KÖY YOLU köy yolu Denizli Aydın Yolu Koşu Cd. Yenipazar Yolu Malgaç Çayı Küme Evleri )

Kurtuluş Mh.

Atça Mh. ( Aşılık Sk. 102 SK )

Yağdere Mh. ( Yağdere Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193264

Saat : 3:00 - 4:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınkum Mh. ( 76. Sk. 75. Sk. 72. Sk. 70. Sk. 7. Sk. 60. Sk. 53. Sk. 5. Sk. 40. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 25. Sk. 240. Sk. 234. Sk. 232. Sk. 226. Sk. 225. Sk. 224. Sk. 223. Sk. 222. Sk. 220. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 2. Sk. 190. Sk. 19. Sk. 184. Sk. 125. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 122. Sk. 120. Sk. 115. Sk. 113. Sk. 109. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 1. Sk. 290 Sk. 292 Sk. 68 Sk. 68 Sk. 237. Sk. 67. Sk. 38. Sk. 213. Sk. 102. Sk. 20. Sk. 288. Sk. 258 Sk. 44. Sk. 43. Sk. 282. Sk. 281. Sk. 271. Sk. 270. Sk. 269. Sk. 268. Sk. 267. Sk. 264. Sk. 263. Sk. 262. Sk. 261. Sk. 257/3. Sk. 251. Sk. 246. Sk. 239. Sk. 108. Sk. 101. Sk. 258/3. Sk. 276. Sk. 277. Sk. 278. Sk. 279. Sk. 280. Sk. 240/3. Sk. 240/2. Sk. 240/1. Sk. 286. Sk. 287. Sk. 284. Sk. 285. Sk. 283. Sk. Selahattin Adil Güzen Cd. 257/1. Sk. 257/4. Sk. 258/1. Sk. 259. Sk. 259/4. Sk. 259/3. Sk. 259/2. Sk. 260/1. Sk. 258. Sk. 260. Sk. Yeşilkent Cd. Kaya Ali Baylan Cd. 82. Sk. 273. Sk. 272. Sk. 257. Sk. 256/3. Sk. 248. Sk. 245. Sk. 219/1. Sk. 98. Sk. 97. Sk. 71. Sk. 62. Sk. 30. Sk. 236. Sk. 235. Sk. 229. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 188. Sk. 180. Sk. 169. Sk. Gümüşpala Cd. 79. Sk. 74. Sk. 64. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 32. Sk. 256. Sk. 254. Sk. 253. Sk. 241. Sk. 238. Sk. 230. Sk. 228. Sk. 22. Sk. 191. Sk. 185. Sk. 18. Sk. 114. Sk. Yalı Cd. Poyraz Cd. Karakol Cd. İnönü Blv. Esen Cd. Doğan Cd. Barış Cd. Atatürk Blv. 94. Sk. 93. Sk. 92. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 88. Sk. 87. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 81. Sk. 80. Sk. )

Yeni Mh. ( 874/1. Sk. 889/1. Sk. Şencan Cd. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Meltem Cd. Egemenlik Cd. Atatürk Blv. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 888. Sk. 887. Sk. 886. Sk. 875. Sk. 873. Sk. 872. Sk. 871. Sk. )

Efeler Mh. ( 1484/1. Sk. 1503. Sk. 1502. Sk. 1501. Sk. 1487. Sk. Vatan Cd. Manastır Cd. Ege Cd. Atatürk Blv. Akdeniz Cd. 1499. Sk. 1488. Sk. 1486. Sk. 1484. Sk. 1482. Sk. 1476. Sk. 1475. Sk. 1474. Sk. 1469. Sk. 1462. Sk. )

Çamlık Mh. ( 529 Sk. 432. Sk. 545. Sk. 403 Sk. 575. Sk. 603. Sk. 592. Sk. Haydar Özalp Cd. 591. Sk. 556. Sk. 484/1. Sk. 550. Sk. 543. Sk. 570. Sk. 568. Sk. 534. Sk. 526. Sk. 521. Sk. 519. Sk. 511. Sk. 500. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 491. Sk. 490. Sk. 489. Sk. 485. Sk. 449. Sk. 445. Sk. 441. Sk. 439. Sk. 436. Sk. 426. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 420. Sk. 407. Sk. 405. Sk. 403. Sk. Üçmevsim Cd. 555. Sk. 539. Sk. 532. Sk. 524. Sk. 461. Sk. 418. Sk. 413. Sk. Yunus Cd. Selçuk Özsoy Cd. Marmara Cd. Karakuyu Cd. Karadeniz Cd. Gökkuşağı Cd. Gökduman Cd. Ege Cd. Barbaros Cd. Aytepe Cd. Atatürk Blv. 571. Sk. 569. Sk. 567. Sk. 566. Sk. 561. Sk. 558. Sk. 554. Sk. 553. Sk. 552. Sk. 549. Sk. 548. Sk. 542. Sk. 541. Sk. 540. Sk. 533. Sk. 531. Sk. 530. Sk. 529. Sk. 528. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 523. Sk. 522. Sk. 520. Sk. 516. Sk. 513. Sk. 488. Sk. 484. Sk. 483. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 477. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 472. Sk. 470/1. Sk. 469. Sk. 468. Sk. 467. Sk. 466. Sk. 464. Sk. 463. Sk. 462. Sk. 460. Sk. 458. Sk. 456. Sk. 455/1. Sk. 454. Sk. 453. Sk. 452. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 437. Sk. 434. Sk. 431. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 421. Sk. 419. Sk. 416. Sk. 415. Sk. 414. Sk. 408. Sk. 404. Sk. 402. Sk. 401. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193276

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. ( 1113 Sk. 1167 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1000 Sk. 1005 Sk. 1175 Sk. 1180. Sk. 1174. Sk. 1025. Sk. 1181. Sk. 1129. Sk. 1122. Sk. 1119. Sk. 1003/1. Sk. 1029. Sk. 1006. Sk. 1002/1. Sk. Yoran Cd. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1173. Sk. 1172. Sk. 1160/2. Sk. 1160/1. Sk. 1165/2. Sk. 1164/1. Sk. 1101/1. Sk. 1097. Sk. 1098. Sk. 1024. Sk. 1028. Sk. 1002/5. Sk. 1015. Sk. Şehit Kubilay Cd. Didim Otogarı 1002/3. Sk. 1149. Sk. 1143. Sk. 1140. Sk. 1135. Sk. 1133. Sk. 1131. Sk. 1116. Sk. 1114. Sk. 1104. Sk. 1102. Sk. 1078. Sk. 1039. Sk. 1027. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. 1159. Sk. Olimpiyat Cd. 1144. Sk. 1123. Sk. 1113. Sk. 1105. Sk. 1101. Sk. 1095. Sk. 1094/3. Sk. 1094/1. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1087. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1024/1. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Kurtuluş Cd. Kocakuyu Cd. İnönü Blv. Güllüdam Cd. Esentepe Cd. Cumhuriyet Cd. 19 Mayıs Cd. 1152. Sk. 1150. Sk. 1148. Sk. 1147. Sk. 1145. Sk. 1134. Sk. 1112/1. Sk. 1109. Sk. 1107. Sk. 1048. Sk. 1046. Sk. 1045. Sk. 1040. Sk. 1034. Sk. 1031. Sk. 1020. Sk. 1016. Sk. 1010. Sk. 1042. Sk. 1172 Sk. )

Altınkum Mh. ( Karakol Cd. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 190. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Poyraz Cd. 127. Sk. 137. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 160. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 206. Sk. 211. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 141. Sk. 167. Sk. 154/1. Sk. Hürriyet Cd. 164. Sk. 68. Sk. 140 SOKAK Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ )

Yeni Mh. ( Kıtıklı Cd. 860. Sk. 148. Sk. 910. Sk. 881. Sk. 850. Sk. 909/1. Sk. 901. Sk. 878. Sk. 877/1. Sk. 861. Sk. 914. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. 902. Sk. 900. Sk. 897. Sk. 893. Sk. 889/1. Sk. 857. Sk. 855. Sk. 839. Sk. 915. Sk. 909. Sk. 906. Sk. 894. Sk. 879. Sk. 854. Sk. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Kıtıklı Cd. İnönü Blv. Egemenlik Cd. Aydın Cd. 907. Sk. 903. Sk. 899. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 880. Sk. 870. Sk. 868. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 856. Sk. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. )

Hisar Mh. ( 2176 Sk. 2131 Sk. 2102 Sk. 2154. Sk. 2174. Sk. 2101. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2160. Sk. 2165. Sk. 2168 Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2173. Sk. 2166. Sk. 2164/2. Sk. 2163. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2175. Sk. 2127. Sk. 2125. Sk. 2164/1. Sk. 2158. Sk. Selanik Cd. 2241. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2234. Sk. 2168. Sk. 2157. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2107. Sk. 2235. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. Esentepe Cd. 2113. Sk. )

Fevzipaşa Mh. ( 4028. Sk. 4026. Sk. Sultan Cd. 4003. Sk. 4000. Sk. )