Aydın’da Salı günü bulutlu bir hava hakim. Öğleden sonra başlayacak sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak gece boyunca sürecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu ve detaylı analiz:

09.00 - 12.00 | Çok bulutlu, ılık sabah

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %67

%67 Rüzgar Yönü: Güneydoğu

Güneydoğu Ortalama Rüzgar Hızı: 6 km/sa

6 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 17 km/sa

Sabah saatlerinde hava çok bulutlu ve sıcaklık 13 derece olacak. Nem oranı %67 seviyelerinde, hafif güneydoğudan esen rüzgar ile serin bir başlangıç bekleniyor.

12.00 - 15.00 | Çok bulutlu, sıcaklık artıyor

Sıcaklık: 17°C

17°C Hissedilen Sıcaklık: 17°C

17°C Nem Oranı: %66

%66 Rüzgar Yönü: Güney

Güney Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa

4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 17 km/sa

Öğle saatlerinde bulutlar etkisini sürdürürken sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Hafif bir rüzgar esecek ve nem oranı %66 ile rahatsızlık vermeyecek düzeyde kalacak.

15.00 - 18.00 | Sağanak yağışlı, nem artışı

Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %83

%83 Rüzgar Yönü: Güneybatı

Güneybatı Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa

3 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 15 km/sa

Öğleden sonra sağanak yağış başlıyor. Sıcaklık 15 dereceye gerilerken nem oranı %83 seviyesine yükseliyor. Hafif güneybatı rüzgarları hissedilecek. Yağışın etkisi bu saatlerde artabilir.

18.00 - 21.00 | Sağanak yağışlı, serin akşam

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %84

%84 Rüzgar Yönü: Güney

Güney Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa

4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 9 km/sa

Akşam saatlerinde sağanak yağış devam ederken sıcaklık 12 dereceye düşecek. Nem oranı ise %84’e yükseliyor. Güneyden esen hafif rüzgar ile yağmurun etkisi daha fazla hissedilebilir.

21.00 - 24.00 | Sağanak yağışlı, yağmur geceye hakim

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %87

%87 Rüzgar Yönü: Güneybatı

Güneybatı Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa

4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 10 km/sa

Gece saatlerinde sağanak yağış hız kesmeden devam edecek. Sıcaklık 11 dereceye düşerken nem oranı %87’ye kadar çıkacak. Hafif güneybatı rüzgarları eşliğinde yağış nedeniyle nem hissi daha belirgin olacak.

Aydın’da Salı günü sabah ve öğle saatlerinde çok bulutlu bir hava hakimken, öğleden sonra sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar akşam ve gece saatlerinde daha da yoğunlaşacak. Gün içerisinde sıcaklık 17 derece ile 11 derece arasında değişecek. Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkileme ihtimaline karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.