Aydın genelinde, 22 Ağustos 2024 tarihinde çeşitli ilçelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve sokaklar detaylı şekilde açıklandı.
İşte kesintinin detayları:
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3071348
- Saat: 09:30 - 15:30
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Fevzipaşa Mahallesi (4238. Sokak, 4188. Sokak, 4240. Sokak, Yağlıkuyu Caddesi, 4187. Sokak, 4236. Sokak)
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3073753
- Saat: 09:00 - 12:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Konak Mahallesi (Yakut Sokak, Susurluk Sokak, Şentürk Sokak, Nur Sokak, Muhteşem Sokak, Muhterem Sokak, Kartal Sokak, Ceyhan Sokak, Bingöl Sokak, Kayas Caddesi)
- Fevzipaşa Mahallesi (Eser Sokak, Kireçci Sokak)
- Atatürk Mahallesi (Abdi İpekçi Caddesi, Aktürk Sokak, Aydın Caddesi, Çağlayan Sokak, Çankırı Sokak, Çaylar Sokak, Çiğdem Sokak, Çığlık Sokak, Fesleğen Sokak, Gelincik Sokak, Gönül Sokak, İlhan Öner Sokak, Katipoğlu Sokak, Kavak Sokak, Köknar Sokak, Mustafa Arıcı Sokak, Senar Sokak, Servet Sokak, Seven Sokak, Tepe Sokak, Tınaz Sokak, Turgut Özal Caddesi, Uygur Sokak, Yamut Sokak, Yayla Sokak, Günlük Sokak, Ihlamur Sokak, Selvi Sokak, Çiğlek Sokak, Demiryolu Sokak, Mehmet Ali Kocabıyık Sokak)
- Yenicamii Mahallesi (Tariş Çırçır Fabrikası İç Yolu, Doktor Baki Öktem Sokak, Süleyman Uzgur Sokak, Muharrem Bora Sokak, Kamil Erdin Sokak, Halil Öcal Caddesi, Güvence Sokak, Gözde Sokak, Erol Kundak Sokak, Eren Yıldırım Sokak, Behzat Ulusoy Sokak, Avni Korkut Sokak, Adnan Kahveci Caddesi)
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3073792
- Saat: 09:30 - 15:30
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Fevzipaşa Mahallesi (4240. Sokak, 4188. Sokak, 4236. Sokak, 4187. Sokak, Yağlıkuyu Caddesi, 4238. Sokak)
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3073958
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Kardeşköy Mahallesi (5011/1 Sokak)
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3073961
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Kardeşköy Mahallesi (Kazak Kahve Sokak, 5011/1 Sokak, Orta Sokak, Yeni Sokak, İsmet Paşa Bulvarı)
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3074049
- Saat: 10:00 - 13:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Çiftlikköy Mahallesi (668. Sokak, 670. Sokak, 672. Sokak, 689. Sokak, Okul Caddesi, Şehitler1. Sokak, Şehitler Caddesi, 662. Caddesi, 674. Sokak)
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3074067
- Saat: 10:00 - 13:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Çiftlikköy Mahallesi (Mezarlık Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Cevdet Topçu Caddesi, Adnan Menderes Sokakları)
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3074356
- Saat: 13:00 - 14:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Çiftlikköy Mahallesi (Mezarlık Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Sokakları, Yörük Ali Efe Caddesi, Şehit Hatice Hatun Caddesi ve Sokakları)
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3074392
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Kardeşköy Mahallesi (İsmet Paşa Bulvarı, Yeni Sokak, Orta Sokak, 5011/1 Sokak, Kazak Kahve Sokak)
Kaynak: HABER MERKEZİ