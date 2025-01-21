Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 22 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3190051
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Malgaçmustafa Mh. ( Ovacık Sk. Ovacık Sk. )
Uzunlar Mh. ( Köycivarı Sk. Köycivarı Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191543
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıyakacık Mh. ( Yukarıyakacık Sk. Yukarıyakacık Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191622
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. )
Yukarıyakacık Mh.
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191623
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenova Mh. ( BELENOVA SOK. Belenova Sk. BELENOVA SOK. Belenova Sk. )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3192999
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Donduran Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu )
Direcik Mh. ( KÖY YOLU Direcik Merkez Sk. Bozdoğan Nazilli Yolu )
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3193259
- Saat : 11:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal Mh. ( 29. Sk. 11. Sk. 11/1. Sk. 11/2. Sk. 13. Sk. 15. Sk. 17. Sk. 19/1. Sk. 21. Sk. 23. Sk. 25. Sk. Hulusi Alpan Cd. Çolak İbrahim Bey Cd. 43. Sk. 45. Sk. 47. Sk. 25 sok. devamı )
Kamilpaşa Mh. ( 64 SOK. ZEYTİNLİK YOLU KÖY İÇ YOLU Nisan 19. Sk. Şehit Yüzbaşı İdris Afyon Cd. Şehitler Cd. 48. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 58. Sk. 60. Sk. 62. Sk. 64. Sk. 66. Sk. Ali Galip Bellek Cd. Atatürk Cd. Mustafa Çavuş Cd. Sedde Sk. Çolak İbrahim Bey Cd. 16. Sk. 18. Sk. 20. Sk. 22/1. Sk. 24/2. Sk. 26. Sk. 26/1. Sk. 28. Sk. 30. Sk. 36. Sk. 38. Sk. 44. Sk. )
Zafer Mh. ( Hüseyin Gökçetin Cd. Yusuf Başalı Cd. Kardelen Sk. 5. Sk. 7. Sk. 7/2. Sk. 9. Sk. Bahçe Sk. Buharkent Belediyesi Toptancı Hali Buharkent Küçük Sanayi Sitesi Efeler Cd. Hulusi Alpan Cd. Sanayi 2. Sk. Sanayi 3. Sk. Sanayi Sk. Zeytinoğlu Cd. Adnan Menderes Blv. Karanfil Sk. Sanayi 1. Sk. Yeni Sk. )
Savcıllı Mh. ( Denizli Aydın Yolu Savcıllı Sk. )
Ortakçı Mh. ( ORTAKÇI MAH. ORTAKÇI KÖY YOLU Denizli Aydın Yolu )
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )
Taşoluk Mh.
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )
Sarıcaova Mh. ( SARICAOVA SOK. )
Ericek Mh.
Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU )
Muratdağı Mh. ( Muratdağı Sk. )
Menderes Mh. ( Denizli Aydın Yolu Fevzi Çakmak Cd. Lise Sk. Menderes Cd. Ortaokul Sk. Yunus Emre Sk. Zeybekler Sk. İstasyon Cd. Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Sk. Şair Sk. Kanal Sk. Blokevler Sk. KANAL YOLU )
Üçeylül Mh. ( 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 4. Sk. 6. Sk. Atatürk Cd. Denizli Aydın Yolu Sedde Sk. Şehitler Cd. Burhaniye Köprüsü Tariş Buharkent İncir Amuk Tarım Satış Kooperatifi )
Kayaburnu Mh. ( 66. Sk. 87. Sk. 89. Sk. Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Cd. 77. Sk. 90. Sk. 85. Sk. 93. Sk. 83. Sk. Sarıbaba Cd. 75. Sk. 74. Sk. 86. Sk. Muratdağı Cd. 72. Sk. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194195
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194237
- Saat : 11:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koçak Mh. ( Koçak Sk. Aydın Ödemiş Yolu )
İlyasdere Mh. ( Aydın Ödemiş Yolu )