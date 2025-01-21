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Aydın su kesintisi! 22 Ocak 2025 Buharkent su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Aydın su kesintisi! 22 Ocak 2025 Buharkent su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 22 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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