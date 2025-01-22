Aydın’da Çarşamba günü hava durumu oldukça değişken olacak. Gün içinde çok bulutlu hava ile sağanak yağış etkisini gösterecek. Sabah saatlerinden itibaren rüzgar hızı genel olarak düşük olsa da, nem oranı yüksek seyredecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte saatlik detaylar:

09.00 - 12.00: Güne çok bulutlu başlangıç

Sabah saatlerinde gökyüzü çok bulutlu olacak.

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %80

%80 Rüzgar: Ortalama 5 km/sa hızla esen rüzgar, zaman zaman 18 km/saate ulaşabilir.

Öneri: Bulutlu havaya rağmen serin bir sabah yaşanacak. Hafif bir ceketle güne başlamak uygun olabilir.

12.00 - 15.00: Sağanak yağış geliyor

Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek.

Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %80

%80 Rüzgar: Ortalama 5 km/sa, maksimum 21 km/sa hızında esecek.

Öneri: Yağış nedeniyle kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Şemsiye ve su geçirmez giysiler yanınızda bulunsun.

15.00 - 18.00: Sağanak yağış devam ediyor

Öğleden sonra da yağış etkisini sürdürecek.

Sıcaklık: 14°C

14°C Hissedilen Sıcaklık: 14°C

14°C Nem Oranı: %87

%87 Rüzgar: Ortalama hız 2 km/sa, maksimum 19 km/sa.

Öneri: Yağışın etkili olduğu bu saatlerde dışarı çıkacaksanız trafikte dikkatli olun ve yağışa karşı hazırlıklı olun.

18.00 - 21.00: Hava çok bulutlu olacak

Akşam saatlerinde yağış sona erecek ve gökyüzü çok bulutlu olacak.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %91

%91 Rüzgar: Hafif esen rüzgarın ortalama hızı 1 km/sa olacak, maksimum 10 km/sa hızına ulaşabilir.

Öneri: Nem oranının yüksek olduğu bu saatlerde serin hava hissedilebilir. Kalın giysiler tercih edilebilir.

21.00 - 24.00: Gece boyunca çok bulutlu hava

Gece saatlerinde de bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %91

%91 Rüzgar: Hafif esen rüzgar, ortalama 1 km/sa hızında ve maksimum 5 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Öneri: Gece dışarıda olmayı planlayanlar için sıcaklık düşük olacağından üşümemek adına tedbirli olunması önemli.

Aydın’da Çarşamba günü sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek. Sabah ve gece saatlerinde çok bulutlu bir hava etkili olurken, öğle ve öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı gün boyu yüksek seyredecek ve %91’e kadar çıkacak.