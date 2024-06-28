İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler, kasten adam öldürme suçundan aranan ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 13 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki A.Ö.'yü Acarlar Mahallesi’nde bir kovalamaca sonucu yakaladı. Aynı gün içerisinde, 11 suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 30 yaşındaki N.K. de yakalandı. Ayrıca, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan, 4 suç kaydı ve 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki D.K. ile tehdit suçundan ifade için aranan ve bir suç kaydı olan 53 yaşındaki S.K. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.