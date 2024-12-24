Aydın’da Salı günü boyunca kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Yüksek nem oranı ve zaman zaman artan rüzgar hızları, hava şartlarını zorlaştıracak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saat saat detaylı hava durumu analizi

09.00 - 12.00:

Sabah saatlerinde Aydın genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 11°C olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı oldukça yüksek bir değerle %95’e ulaşacak. Bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı saatte 5 km, maksimum rüzgar hızı ise 40 km/sa olacak. Yağışın yoğunluğu nedeniyle özellikle işe veya okula gidenlerin dikkatli olması, trafikte su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı tedbir alması önemlidir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde yağışların şiddeti değişmeyecek. Sıcaklık bir miktar artarak 13°C’ye ulaşacak, hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı hafif bir düşüşle %92 olarak kaydedilecek. Bu saatlerde rüzgar daha sakin bir hızla, ortalama 3 km/sa seviyesinde esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 20 km/sa olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiyelerini yanlarında bulundurması ve ıslanmamak için uygun ayakkabı ve kıyafet seçmesi tavsiye edilir.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra yağışlar etkisini sürdürürken sıcaklık 12°C’ye düşecek. Nem oranı %90 seviyesinde sabit kalacak. Rüzgar ise oldukça düşük bir hızla 2 km/sa olarak hissedilecek, maksimum hızı ise 12 km/sa olarak ölçülecek. Bu saatlerde yağış şiddetli olsa da rüzgarın hafif olması bir nebze rahatlama sağlayabilir. Ancak görüş mesafesinde azalma olabileceği için araç kullananların dikkatli olması gerekir.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış devam edecek. Sıcaklık yine 11°C olarak ölçülürken nem oranı %90 seviyesinde kalacak. Rüzgarın ortalama hızı 3 km/sa, maksimum hızı ise 20 km/sa olacak. Özellikle akşam saatlerinde artan nem oranı ve yağışın etkisiyle hissedilen soğukluk daha belirgin hale gelebilir. Yağmur sularının birikmesi nedeniyle özellikle yaya yollarında dikkat edilmesi gerekiyor.

21.00 - 24.00:

Gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış şiddetini koruyacak. Sıcaklık 10°C’ye kadar düşerken nem oranı artarak %93 seviyesine ulaşacak. Bu saatlerde rüzgar hızını bir miktar artıracak ve ortalama 7 km/sa, maksimum 28 km/sa hızla esecek. Gece saatlerinde dışarıda bulunacakların kalın giysilerle kendilerini korumaları ve yağışın olası etkilerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.