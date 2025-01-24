Aydın'da bugün çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 11 ila 17°C arasında değişecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları

09.00 - 12.00

Güne parçalı bulutlu bir havayla başlayan Aydın’da sabah saatlerinde sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede olacak. Nem oranı %65 seviyesinde kalırken, rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa, maksimum hızı ise 23 km/sa olacak. Hafif serin bir sabah sizleri bekliyor.

12.00 - 15.00

Öğle saatlerinde hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık 17°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da aynı derecede ölçülecek. Nem oranı ise düşerek %56 seviyesine gerileyecek. Rüzgarın ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı yine 23 km/sa olacak. Öğle saatlerinde dışarıda daha ılıman bir hava sizleri bekliyor.

15.00 - 18.00

Öğleden sonra hava hala çok bulutlu olacak. Bu saatlerde sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık da aynı şekilde 14°C olarak ölçülecek. Nem oranı artarak %73 seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı ise hafifleyerek ortalama 2 km/sa, maksimum 17 km/sa seviyesinde esecek. Akşam üzeri serin hava kendini hissettirmeye başlayacak.

18.00 - 21.00

Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 13°C, hissedilen sıcaklık yine 13°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı artarak %77 seviyesine yükselecek. Rüzgarın ortalama hızı 2 km/sa, maksimum hızı ise 8 km/sa olacak. Yağmur nedeniyle dışarı çıkacakların şemsiyelerini yanlarına alması önemli.

21.00 - 24.00

Gece saatlerinde sağanak yağış devam edecek ve sıcaklık 11°C seviyelerine kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalırken, nem oranı en yüksek seviyeye ulaşarak %85 olacak. Rüzgar hızı hafif eserek ortalama 2 km/sa, maksimum 7 km/sa olacak. Gece dışarıda bulunmayı planlayanlar, yağış ve soğuk havaya karşı dikkatli olmalı.

Aydın’da bugün sabah saatlerinden itibaren bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranının akşam saatlerinde artış göstereceği ve sağanak yağışın gece boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.