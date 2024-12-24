Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178283

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alangüllü Mh. ( Alangüllü Sk. )

Bozköy Mh. ( kuşçuküme evleri kuşçu küme evler kuşçu küme evler BOZKÖY KUŞÇU KÜME EVLER bozköy merkez sokak )

Çamköy Mh. ( 1. Cd. 6. Hürriyet Sk. 4. Hürriyet Cd. Okul Cd. Atatürk Cd. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 3. Hürriyet Sk. 3. Cd. 2. Cd. 4. Sk. 7. Cd. 8. Hürriyet Sk. 8. Cd. 13. Sk. 5. Cd. )

Dağkaraağaç Mh. ( Dağkaraağaç Sk. )

Dağyeni Mh. ( Çilengir Sk. Dağyeni Sk. Söğütalanı Sk. Kovalan Mevkii Sk. DAĞ YOLU BALCILAR SOKAK dağyeni halil yıldırım )

Dampınar Mh. ( Dampınar Sk. )

Habibler Mh. ( Habibler Sk. )

Hıdırbeyli Mh.

Ömerbeyli Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu )

Selatin Mh. ( 75. Yıl Selattin Tüneli İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Sk. Cevizli Sk. Gökoluk Sk. )

Yedieylül Mh. ( Alangüllü Sk. )

Mesudiye Mh. ( Atatürk Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179034

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Sevgi Sk. Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Ebecik Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179044

Saat : 8:30 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Ceylan Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Ceylan Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179045

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Gap Cd. Demirci Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Gap Cd. Demirci Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Karanfil Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179046

Saat : 15:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Toprak Cd. Lale Sk. Karanfil Sk. Gap Cd. Dere Cd. Demirci Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Gül Sk. Dilek Sk. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Şafak Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )