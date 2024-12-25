Aydın’da Çarşamba günü öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde bulutlanma devam ederken nem oranı yükselecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Detaylı hava durumu:

15.00 - 18.00: Gök gürültülü sağanak yağış

Aydın, Çarşamba günü öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Bu saatlerde sıcaklık 14°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise ortalama 7 km/sa ve maksimum 30 km/sa hıza ulaşabilecek. Dışarı çıkacakların yağışa karşı hazırlıklı olmaları ve dikkatli hareket etmeleri önerilir.

18.00 - 21.00: Çok bulutlu ve hafif serin hava

Akşam saatlerinde yağış sona erecek, ancak hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklık 12°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %82’ye yükselirken, rüzgar hızı ortalama 6 km/sa seviyesinde ve maksimum 18 km/sa hıza kadar çıkabilir. Hafif serin bir hava etkili olacak, bu saatlerde dışarıda bulunanların tedbirli olması önerilir.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde bulutlu ve nemli hava

Gece boyunca Aydın’da çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %81 ile yüksek bir seviyede seyredecek. Rüzgar hızı, ortalama 6 km/sa ve maksimum 18 km/sa hızında esecek. Gece dışarı çıkmayı planlayanların soğuğa karşı önlem almaları faydalı olacaktır.

Aydın’da Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışla başlayacak, akşam ve gece saatlerinde bulutlu ve serin bir hava etkili olacak. Nem oranındaki artış dikkat çekiyor.