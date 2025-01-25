Aydın’da cumartesi günü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Gün içinde sıcaklık 15°C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde 9°C’ye kadar düşecek.

Aydın’da cumartesi günü sağanak yağışların etkili olacağı bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışlar, gün boyunca devam edecek ve akşam saatlerinde nem oranının artmasıyla daha da etkili hale gelecek.Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor. İşte detaylı saatlik hava durumu:

Sabah saatleri: Yağışlı ve ılık başlangıç

Sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında sağanak yağış etkili olacak. Bu saatlerde hava sıcaklığı 13°C olacak, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede kalacak. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar ise saatte ortalama 6 km hızla esecek, maksimum rüzgar hızı 20 km/sa seviyesine kadar çıkacak.

Öğle saatleri: Yağışın şiddeti artıyor

12.00 ile 15.00 arasında yağış şiddetini artıracak. Sıcaklık bu saatlerde 15°C’ye kadar yükselecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede hissedilecek. Ancak nem oranı %86’ya kadar çıkacak. Rüzgarın hızı biraz azalacak, ortalama 5 km/sa olarak ölçülecek, ancak maksimum hız 24 km/sa seviyesine ulaşabilecek.

Akşamüstü: Nem oranı zirvede

15.00 ile 18.00 saatleri arasında yağışlar devam edecek. Sıcaklık 14°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Bu saatlerde nem oranı %95 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak. Rüzgar hızı saatte 1 km gibi düşük bir seviyede olurken, maksimum rüzgar hızı 28 km/sa’yı bulacak.

Akşam saatleri: Hava soğuyor

18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık daha da düşecek ve 11°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %94 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 2 km/sa civarında ölçülecek, maksimum rüzgar hızı ise 13 km/sa olacak.

Gece saatleri: Soğuk ve yağışlı hava

21.00 ile 24.00 arasında yağışlar devam ederken, sıcaklık 9°C’ye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %96 ile günün en yüksek seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı 2 km/sa olarak ölçülürken, maksimum hız 11 km/sa seviyelerinde olacak.