Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 26 Ocak 2025 Pazar günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191637

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191638

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191639

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yöre Mh. ( Yöre Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191641

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çobanisa Mh. ( Çobanisa Sk. )

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194264

Saat : 8:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Acarlar Mh. ( Durmuş Ali Akcan Sk. Adnan Menderes Blv. 93. Sk. 90. Sk. 9. Sk. 89. Sk. 87. Sk. 86. Sk. 81. Sk. 73. Sk. 71. Sk. 67. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 64. Sk. 61. Sk. 60. Sk. 58. Sk. 56. Sk. 55. Sk. 54. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 41. Sk. 40. Sk. 39. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 32. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 25. Sk. 23. Sk. 2. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 164. Sk. 16. Sk. 154. Sk. 15. Sk. 122. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 110. Sk. 11. Sk. 108. Sk. 100. Sk. 10. Sk. 1. Sk. 23. Hürriyet Sk. 22. Hürriyet Sk. 21. Cumhuriyet Sk. 18. Hürriyet Sk. 17. Hürriyet Sk. 35. Atatürk Sk. 26. Hürriyet Sk. 24. Hürriyet Sk. 14. Yedi Eylül Sk. 10. Yedi Eylül Sk. 112. Sk. 111. Sk. 58. Hürriyet Sk. 56. Hürriyet Sk. 3064. Sk. 3008. Sk. 5031. Sk. 91. Sk. 85. Sk. 63. Sk. 6135. Sk. Kanal Küme Evleri Kanal Yolu Sk. 12. Atatürk Sk. 5033. Sk. 93. Hürriyet Sk. 8. Yenikent Sk. 8. Yedi Eylül Sk. 8. Hürriyet Sk. 64. Hürriyet Sk. 6. Yenikent Sk. 6. Hürriyet Sk. 54. Hürriyet Sk. 52. Hürriyet Sk. 5. Yedi Eylül Sk. 5. Hürriyet Sk. 5. Cumhuriyet Sk. 41. Atatürk Sk. 4. Yedi Eylül Sk. 4. Hürriyet Sk. 4. Atatürk Sk. 39. Atatürk Sk. 28. Hürriyet Sk. 27. Yenikent Sk. 26. Cumhuriyet Sk. 25. Yenikent Sk. 25. Hürriyet Sk. 23. Yenikent Sk. 23. Yedi Eylül Sk. 21. Yenikent Sk. 21. Yedi Eylül Sk. 2. Yedi Eylül Sk. 2. Atatürk Sk. 19. Yedi Eylül Sk. 19. Cumhuriyet Sk. 18. Atatürk Sk. 17. Yedi Eylül Sk. 17. Cumhuriyet Sk. 15. Yedi Eylül Sk. 15. Cumhuriyet Sk. 13. Yedi Eylül Sk. 10. Yenikent Sk. 20. Hürriyet Sk. 20. Cumhuriyet Sk. 47. Sk. Atatürk Blv. 43 91 SOKAK 1730 60 19. Sokak 6.sokak 26 SOKAK 43. Atatürk Sk. 79. Sk. 75. Sk. Hal Pazar Yeri Küme Evleri 92. Sk. 63. Hürriyet Sk. 6. Yedi Eylül Sk. 5102. Sk. 5111. Sk. 3 Yedi Eylül Sk. 34 Yedi Eylül Sk. 7 Yedi Eylül Sk. 3 Hürriyet Sk. 16 Hürriyet Sk. 134. Sk. 13 Cumhuriyet Sk. 12. Yedi Eylül Sk. 110. Yenikent Sk. 59. Sk. 53. Sk. 49. Sk. 42. Sk. 38. Sk. 110 Hürriyet Sk. 110 Yedi Eylül Sk. 10. Hürriyet Sk. 66. Hürriyet Sk. 62. Hürriyet Sk. )

Orhaniye Mh. ( Orhaniye Merkez Sk. )

Hacıhamzalar Mh. ( Merkez Sk. Ova Mahalesi Sk. )

Gözkaya Mh. ( İsmail Onbaşı Sk. Merkez Sk. Hasancılar Sk. İsmailcik Sk. )

Evsekler Mh. ( Evsekler Merkez Sk. )

Çakırbeyli Mh. ( Boğaziçi Merkez Sk. Çakırbeyli Merkez Sk. Ova Sk. Azmak 1 Köprüsü Çakırbeyli Yolu Aydın Koçarlı Yolu )

Boydere Mh. ( Aydın Koçarlı Yolu )

Boğaziçi Mh. ( ata köy içi Boğaziçi Merkez Sk. )

Hallaçlar Mh. ( Ova Sk. Aydın Muğla Yolu )

Bedirler Mh. ( Sıralar Sk. )

Bahçearası Mh.

Bademli Mh. ( Merkez Sk. )

Baltaköy Mh.

Böcek Mh. ( Aydın Muğla Yolu Böcek Sk. )

Kardeşköy Mh. ( 18. Sk. Kanal Yolu Sk. ova yolu )

Savrandere Mh. ( Aydın Muğla Yolu Savrandere Sk. Böcek sokak )

Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. )

Osmanbükü Mh. ( Osmanbükü Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194266

Saat : 8:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kadıköy Mh. ( Kadıköy Sk. ova yolu ova yolu köy yolu )

Işıklı Mh. ( ışıklı mücavir sokak Işıklı Mücavir Sk. Işıklı Sk. Kuyulu Blv. İsmet Paşa Blv. Dsi Blv. 1043. Sk. 1039. Sk. 1033. Sk. 1053. Sk. 1040. Sk. 1037. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1044. Sk. 1047. Sk. 1052. Sk. Dostluk Cd. 106. Sk. 1049. Sk. 1051. Sk. Fikri Hür Cd. Emek Cd. Kültür Blv. Ekin Cd. Güneybatı Otoyol Cd. 1001. Sk. Zümrüt Cd. )

Çiftlikköy Mh.

Ovaeymir Mh. ( OVA YOLU Yeniköy 1. Cd. 4. Sk. 2. Sk. 3. Sk. )

Meriçler Mh. ( Meriçler Sk. )

Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. )

Sınırteke Mh. ( KÖKLÜK MEVKİİ Eski Aydın İzmir 2. Sk. Kanal Sınırteke Küme Evleri )

Osmanbükü Mh. ( Osmanbükü Sk. )

Hacıaliobası Mh.

Gerenkova Mh. ( Köy Yolu 5103 Sk. İzmir-Aydın Otoyolu )

Acarlar Mh. ( 4 (Atatürk) 2.sokak 4. SOKAK 5111. Sk. 12. Yenikent Sk. 27. Atatürk Sk. 10. Atatürk Sk. 19. Yenikent Sk. 16. Yenikent Sk. 15. Yenikent Sk. 14. Yenikent Sk. 13. Yenikent Sk. 3008. Sk. 5033. Sk. 8. Yenikent Sk. 6. Yenikent Sk. 6. Atatürk Sk. 4. Atatürk Sk. 27. Yenikent Sk. 21. Yenikent Sk. 2. Yenikent Sk. 2. Atatürk Sk. 18. Yenikent Sk. 18. Atatürk Sk. 10. Yenikent Sk. 20. Yenikent Sk. Durmuş Ali Akcan Sk. Adnan Menderes Blv. 6. Sk. 37. Sk. 35. Sk. 33. Sk. 29. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. 12. Sk. 10. Sk. )

Gündoğan Mh. ( Çine Cd. Şahin Sk. İncirliova Cd. İnci Sk. Yıldız Sk. Yunus Emre Sk. Tepe Sk. Selvi Sk. Pınar Sk. Lale Sk. Karadut Sk. Hürriyet Cd. Hisar Sk. Halilbeyli Cd. Gündoğan Cd. Gelincik Sk. Deniz Sk. Barış Sk. Bahçe Sk. Aydın Koçarlı Yolu Akyol Sk. )

Orta Mh. ( Çulhalar Cd. Garaj İçi Meydanı Cumhuriyet Meydanı Çiğdem Sk. Yunus Emre Sk. Kurtuluş Sk. Kocababa Cd. Hüseyin Sözer Cd. Hürriyet Cd. Hisar Sk. Doğan Sk. Dicle Sk. Atatürk Cd. 19 Mayıs Cd. İşlek Sk. İncirliova Cd. Çam Sk. Pamuk Sk. Pala Sk. Okul Sk. Irmak Sk. Güneş Sk. Gümüş Sk. Durmuş Terzioğlu Cd. Ceylan Sk. Bağarası Cd. Aydın Sk. )

Yeni Mh. ( Çulhalar Cd. Nergis Sk. Zeytin Sk. Yunus Emre Sk. Yeni Cd. Tunç Sk. Tuna Sk. Serpil Sk. Salkım Sk. Park Cd. Okul Sk. Levent Sk. Kaya Sk. Hüseyin Sözer Cd. Gediz Sk. Efe Sk. Durmuş Terzioğlu Cd. Cihan Sk. Cami Sk. Bahar Sk. Arpacılar Cd. 19 Mayıs Cd. )

Atatürk Mh. ( Şehit Er Barış Uçar Cd. Zümrüt Sk. Yasemin Sk. Sümbül Sk. Sultan Sk. Menekşe Sk. Manolya Sk. Karanfil Sk. )

Adnan Menderes Mh. ( Büyükdere Merkez Sk. Leylak Sk. Kazançlı Sk. Çulhalar Cd. İstiklal Sk. İlhanlı Cd. İlbay Sk. Çınar Sk. Zeytin Sk. Zafer Sk. Türkmen Sk. Tuna Sk. Papatya Sk. Palmiye Sk. Onur Sk. Nilüfer Sk. Kartal Sk. Kardeş Sk. Kardelen Sk. Kanarya Sk. Hüseyin Sözer Cd. Gülbay Sk. Defne Sk. Coşkun Sk. Cami Sk. Bayrak Sk. Arpacılar Cd. Anıl Sk. )

Yağcıdere Mh. ( Yağcıdere Merkez Sk. )

Timinciler Mh. ( Timinciler Merkez Sk. )

Tığıllar Mh. ( Yayla Evleri Sk. Merkez Sk. Tığıllar Sk. )

Tekeli Mh. ( Tekeli Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Taşköy Mh. ( Taşköy Merkez Sk. )

Sobuca Mh. ( Sobuca Köyü Yolu Sobuca Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Şenköy Mh. ( Şenköy Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Satılar Mh. ( Satılar Merkez Sk. )

Sapalan Mh. ( Sapalan Merkez Sk. )

Şahinciler Mh. ( Şahinciler Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Mersinbelen Mh. ( Merkez Sk. )

Kuşlarbelen Mh. ( Merkez Sk. Kozalan Sk. Kızılkaya Sk. Caferler Sk. Kuşlarbelen Köyü Yolu )

Kullar Mh. ( Kullar Merkez Sk. )

Kızılkaya Mh. ( Yörükler Sk. Merkez Sk. Yukarı Yayla Sk. Aşağıyayla Sk. Kızılkaya Köyü Yolu )

Kızılcabölük Mh. ( Kızılcabölük Merkez Sk. )

Karadut Mh. ( Karadut Merkez Sk. )

Karaağaç Mh. ( Karaağaç Merkez Sk. )

Halilbeyli Mh. ( Halilbeyli Merkez Sk. )

Güdüşlü Mh. ( Güdüşlü Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Gaffarlar Mh. ( Gaffarlar Merkez Sk. Yayla Evleri Sk. )

Esentepe Mh. ( Yayla Sk. Merkez Sk. )

Dereköy Mh. ( Dereköy Merkez Sk. )

Dedeköy Mh. ( 1724 Sk Merkez Sk. )

Çulhalar Mh. ( 1355 Çulhalar Merkez Sk. Pınarcık Sk. )

Cincin Mh. ( Ova 2. Sk. Merkez Çukurköy Sk. Bakacak Sk. Ova 1. Sk. Köprü Başı Sk. Dağdibi Sk. Cincin Köyü Merkez Sk. Deveci Köy Sk. Aydın Koçarlı Yolu )

Çeşmeköy Mh. ( Sekgöl Sk. Merkez Sk. Çeşmeköy Köyü Yolu )

Çallı Mh. ( Karakuz Sk. Merkez Sk. )

Çakmar Mh. ( Atatürk Sk. Çakmak Köyü Merkez Sk. Aydın Koçarlı Yolu )

Büyükdere Mh. ( Büyükdere Merkez Sk. Koçarlı Yolu )

Birci Mh. ( Birci Merkez Sk. )

Bağcılar Mh. ( köy yolu Güzel Beyler Sk. Bağcılar Köyü Merkez Sk. )

Bağarcık Mh. ( Bağarcık Sk. )

Akmescit Mh. ( Akmescit Merkez Sk. )

Zeytinköy Mh. ( Zeytinköy Merkez Sk. )

Karacaören Mh. ( Ümmetler Sk. Yukarı Sk. Orta Sk. Aşağı Sk. Karacaören Köyü Yolu )

Evsekler Mh. ( Evsekler Merkez Sk. )

Çakırbeyli Mh. ( Çakırbeyli Merkez Sk. Çakırbeyli Yolu )

Boydere Mh. ( Ova Sk. Merkez Sk. )

Kuyulu Mh. ( Süleyman Demirel Blv. KAVAK MÜCAVİR SK. Kavak Sk. Kaymakçı Sk. Dostluk Cd. İzmir Blv. DSİ Şirinevler 7. Sk. 2536 Kavak Mücavir Sk. Kaymakçı Mücavir Sk. 4988 SK. Şirin 2. Cd. Şirin 1. Cd. Şevketiye Blv. İsmet Paşa Blv. ŞİRİNEVLER 7 ŞİRİNEVLER 6 )

Kızılcaköy Mh.

Kardeşköy Mh. ( 5033/1 AŞAĞI 4996 Sk Kanal Yolu Sk. İsmet Paşa Blv. 4988 SK. Yeni Sk. Orta Sk. 5011/1 Kazak Kahve Sk. İzmir Blv. )

Mimar Sinan Mh. ( 5010. Sk. 2451. Sk. )

Osman Yozgatlı Mh.

Zeybek Mh. ( Güneydoğu Otoyol Cd. Işıklı Blv. Kadıköy Blv. 1534. Sk. 1567. Sk. )

Şevketiye Mh. ( Şevketiye Sk. )

Merkez Bucağı Yeniköy Mh. ( Yeniköy Blv. İzmir-Aydın Otoyolu Yeni Sk. Merkez Sk. 2731 SK. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194271

Saat : 8:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovaeymir Mh. ( 4. Sk. 2. Sk. Nahit Menteşe Cd. 6. Sk. 14. Sk. 36. Sk. 10. Sk. 34. Sk. 38. Sk. Okul Cd. Turgut Özal Blv. 5. Sk. Metintaş Cd. 3. Sk. 11. Sk. 9. Sk. 20. Sk. 3317 Sk. 13. Sk. Kazım Karabekir Cd. 33. Sk. İsmet Sezgin Blv. Mimar Sinan Cd. Gaffar Okkan Cd. 3264 Sk. 45. Sk. 32. Sk. 3303 1. Sk. 35. Sk. 17. Sk. 12. Sk. 31. Sk. 41. Sk. 30. Sk. 42. Sk. 19. Sk. 54. Sk. 43. Sk. 29. Sk. 15. Sk. 25. Sk. 37. Sk. 4. Sk. 2. Sk. Nahit Menteşe Cd. 6. Sk. 14. Sk. 36. Sk. 10. Sk. 34. Sk. 38. Sk. Okul Cd. Turgut Özal Blv. 5. Sk. Metintaş Cd. 3. Sk. 11. Sk. 9. Sk. 20. Sk. 3317 Sk. 13. Sk. Kazım Karabekir Cd. 33. Sk. İsmet Sezgin Blv. Mimar Sinan Cd. Gaffar Okkan Cd. 3264 Sk. 45. Sk. 32. Sk. 3303 1. Sk. 35. Sk. 17. Sk. 12. Sk. 31. Sk. 41. Sk. 30. Sk. 42. Sk. 19. Sk. 54. Sk. 43. Sk. 29. Sk. 15. Sk. 25. Sk. 37. Sk. 39. Sk. 50. Sk. 58. Sk. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Sadık Küçükgüldal Cd. Yunus Emre Cd. Çine Cd. Yeniköy 1. Cd. 22. Atatürk Sk. 24. Atatürk Sk. 28. Atatürk Sk. 34. Atatürk Sk. 23 Atatürk Sk. 13 Atatürk Sk. 25. Atatürk Sk. Kanal Cd. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194450

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pirlibey Mh.

Karacasu'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194470

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınoğlu Mh. ( Halil İnci Sk. Kadı Kapısı Sk. Karanfil Sk. Kasımpatı Sk. Kefalet Sk. Kiriş Sk. Kırçiçeği Sk. Lale Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Mescit Sk. Narçiçeği Sk. Nergiz Sk. Papatya Sk. Sardunya Sk. Sümbül Sk. Tavus Sk. Yaprak Sk. Çayyüzü Sk. Çiğdem Sk. Çitlenbik Sk. Çobanisa Yolu Sk. Derekavak 1 Nolu Çk. Sk. Hacı Kuyu Sk. Denizli Karayolu Cd. Nisan 19. Sk. ŞARABAT MEVKİİ ÖRRKOP ARKASI Ahmet Akıncıoğlu Sk. Albay Mustafa Durgun Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Derekavak Sk. )

Yakuppaşa Mh. ( Alafçı Sk. Bülbül Sk. Feyzullah Cd. Kenan Sk. Nuri Türkeş Çk. Pelikan Sk. Serçe Sk. Sıtkı Hoca Sk. Çayyüzü Sk. İnönü Cd. Doktor Şevki Yıldız Cd. Profesör Hazım Atıf Cd. )

Pirlibey Mh. ( 7. Sk. 3. Sk. 6. Sk. 10. Sk. 22. Sk. Şehit Mustafa Aktay Cd. 17. Sk. 29. Sk. 18. Sk. 20. Sk. 33. Sk. 13. Sk. 5. Sk. 23. Sk. 15. Sk. 8. Sk. 1. Sk. 19. Sk. 13/2. Sk. 11. Sk. 2. Sk. 31. Sk. Sağlık Cd. 13/1. Sk. 21. Sk. 25. Sk. 4. Sk. 27. Sk. Milli Egemenlik Cd. 24. Sk. 10. Fatih Sk. 29/1. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 9. Sk. Bahçeevleri Küme Evleri )

Fatih Mh. ( Denizli Karayolu Cd. Derman Sk. Kuyucak Tavas Yolu Şifa Sk. İnönü Cd. Çınar Sk. Çam Sk. Yonca Sk. Yediveren Sk. Turunç Sk. Selvi Sk. Sedir Sk. Sağlık Sk. Palamut Sk. Mandalina Sk. Lokman Sk. Limon Sk. Köknar Sk. Kavak Sk. Kadıoğlu Sk. Ihlamur Sk. Hızır Sk. Huzur Sk. Hilal Sk. Hastane Cd. Deva Sk. Ceviz Sk. Agora Sk. )

Beğerli Mh. ( Ova Küme Evleri Boğazbağ Sk. Merkez Küme Evleri Taşarası Küme Evleri )

Bereketli Mh.

Dualar Mh. ( Dualar Sk. )

Esenköy Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Mezra Sk. Hamam Sk. Ahlan Sk. Cedit Sk. Yeni Sk. )

Hamidiye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Hamidiye Sk. )

Kırcaklı Mh. ( Kırcaklı Sk. )

Mescitli Mh. ( Mescitli Sk. )

Toygar Mh. ( Toygar Sk. )

Uzunçam Mh. ( Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. )

Yazırlı Mh. ( Yazırlı Sk. )

Yellice Mh. ( Yellice Sk. )

Kurtuluş Mh. ( Bayrak Sk. Bulut Sk. Camiönü Cd. Dibek Sk. Dicle Sk. Feyzullah Cd. Fırat Sk. Gediz Sk. Hacı İbrahim Sk. Hacıbekir Sk. Kahya Mescit Sk. Kahya Sk. Menderes Sk. Musa Efendi Sk. Müftü Sk. Sümer Sk. Çimen Sk. İnönü Cd. Şimşek Sk. Damla Sk. )

Cumhuriyet Mh. ( Atmaca Sk. Feyzullah Cd. Kanarya Sk. Kenan Sk. Kumru Sk. Kırlangıç Sk. Martı Sk. Mülazım Sk. Pelikan Sk. Sülün Sk. Taksim Sk. Çömez Sk. İnönü Cd. Şahin Sk. Hacıbekir Sk. 268 Sok. Müftü Sk. Doktor Şevki Yıldız Cd. Profesör Hazım Atıf Cd. )

Yenice Mh.

Azizabat Mh. ( Azizabat Sk. )

Başaran Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Atatürk Cd. Fevzi Çakmak Sk. 804. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Menderes Cd. Atatürk Kurtuluş Cd. Gümüşdere Küme Evleri Gürgen Sk. Karadeniz Sk. Karanfil Sk. Nergis Sk. Mezarlık Küme Evleri Sarmaşık Sk. Zeytinli Sk. Ziya Gökalp Sk. Çamlık Sk. İğdeli Sk. Ardıç Sk. Asmalı Sk. Cevizli Sk. Fırat Sk. Gediz Sk. Hasan Tahsin Sk. Kıbrıs Cd. Kızılırmak Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Meriç Sk. Murat Sk. Petrol Sk. Petrol Zafer Küme Evleri Sakarya Sk. Sümbül Sk. İnönü Cd. 802. Sk. )

Beşeylül Mh. ( Doktor Eşref Sönmez Sk. Albay Hüseyin Çöl Sk. Şafak Sk. İğde Sk. İnönü Cd. Yakamoz Sk. Samanyolu Sk. Meltem Sk. Kuyucaklı Yusuf Cd. Işık Sk. Güneş Sk. Eylül Sk. Denizli Aydın Yolu Cafer Özsan Sk. Barış Sk. Aydın Karayolu Cd. Atatürk Cd. Arif İzgi Cd. Ali Gerçek Sk. Akasya Sk. subakanlar mevkii )

Yeni Mh. ( Sağnak Sk. 226. Sk. 223. Sk. Toprak Sk. Vatan Cd. Albay Hüseyin Çöl Sk. İnönü Cd. Zafer Sk. Yunus Emre Cd. Nuri Kayıran Sk. Kutup Yıldızı Sk. Hürriyet Sk. Hilal Sk. Gençlik Sk. Egemen Sk. Dolunay Sk. Denizli Aydın Yolu Cengiz Topel Sk. Cafer Özsan Sk. Burçak Sk. Arif İzgi Cd. Ali Gerçek Sk. )

Belenova Mh. ( Belenova Sk. BELENOVA SOK. )

Beşeylül Merkez Mh.

Çamdibi Mh. ( ÇAMDİBİ MAH. KÖY YOLU Çamdibi Sk. )

Mustafapaşa Mh. ( PINAR SOK. Kuyucak Toki Konutları Hulusi Yalçın Cd. İnönü Cd. İmbat Sk. Çakıl Sk. Yağmur Sk. Rüzgar Sk. Pınar Sk. Poyraz Sk. Göçmen Sk. Dede Efendi Sk. Arap Dede Sk. Alize Sk. )

Yöre Mh. ( Yöre Sk. )

Yukarıyakacık Mh. ( Yukarıyakacık Sk. )

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Yaylalı Mh. ( Yaylalı Sk. )

Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. )

Ören Mh. ( Ören Sk. )

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. )

Çobanisa Mh. ( ÇOBANİSA MAH. ŞARABAT MEVKİİ ŞARABAT DERESİ MEVKİİ ÇOBANİSA YOLU SOK. Denizli Aydın Yolu Çobanisa Sk. )

Osmaniye Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194475

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıfeyzullah Mh. ( Tabak Sk. 582. Sk. Sabri Mumcu Cd. Kasap Rıfat Sk. Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Cd. Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Çk. Sk. Ferit Demirel- Ali Çallı Sağlık Ocağı Sk. İsmet İnönü Blv. Güneş Sk. )

Cumhuriyet Mh. ( Candan Tarhan Blv. )

Camiatik Mh. ( Sönmez Sk. )

Alacamescit Mh. ( Zafer Sk. Sönmez Sk. Serin Sk. Sabri Mumcu Cd. Güneş Sk. )

İkiçeşmelik Mh. ( 582. Sk. )

Karacasu'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194479

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenice Mh. ( Nisan 19. Sk. Yörükali Cd. Namık Kemal Cd. Milli Egemenlik Cd. Mustafa Tosun Cd. Martı Sk. Kültür Cd. Kardelen Sk. Kadife Sk. Hanımeli Sk. Gül Sk. Fevzi Çakmak Cd. Erkin Sayar Cd. Defne Sk. Barbaros Cd. Adalet Zafer Cd. 100. Yıl Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Atatürk Cd. Kuyucak Tavas Yolu )

Yaylalı Mh. ( Bağlar Ve İğcebaşı Küme Evleri )

Bereketli Mh. ( Bereketli Köy Yolu Eşekkıran Hacı Ahmet Yaylası Yuva Yaylası Yolu Bereketli Köyü Yolu Tekke Küme Evleri Cihanlar Küme Evleri Bağlar Ve İğcebaşı Küme Evleri BREKETLİ MAHÇ İÇ YOLU BEREKETLİ MAH. KÖY YOLU )

Küçükdağlı Mh. ( Tekke Küme Evleri )

Çamköy Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Çamköy Sk. 1124/8 (çamköy) sok. KÖY YOLU )

Bahçeköy Mh. ( Bahçeköy Sk. )

Güzelköy Mh. ( Güzelköy Sk. )

Dereköy Mh. ( köy yolu Dereköy Sk. Kuyucak Tavas Yolu )

Alemler Mh. ( ALEMLER MAH. KÖY YOLU ALEMLER MAH. KÖY YOLU ALEMLER KÖYÜ İÇ YOLU Alemler Sk. )

Esençay Mh. ( esençay yol ESENÇAY SOK. Esençay Sk. Kuyucak Tavas Yolu )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194483

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratdağı Mh. ( Muratdağı Sk. )

Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )

Ericek Mh. ( Ericek Sk. )

Sarıcaova Mh. ( SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. )

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. )

Musakolu Mh. ( MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. )

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194640

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yörükler Mh. ( Yörükler Merkez Sk. )

Gökyaka Mh. ( 8. Cd. )

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194814

Saat : 14:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atça Mh. ( 19. Sk. Abdibey Cd. 47. Sk. 30. Sk. 28. Sk. Şehit Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran Blv. Çomaklı Küme Evleri Denizli Aydın Yolu 36. Sk. 45. Sk. Kurtuluş Cd. Profesör Doktor Tamer Başoğlu Cd. )

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194815

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atça Mh. ( Profesör Doktor Tamer Başoğlu Cd. 17. Sk. 33. Sk. 21. Sk. 27. Sk. Kurtuluş Cd. 41. Sk. 15. Sk. 13. Sk. 29. Sk. Karakol Cd. Abdibey Cd. 9. Sk. 43. Sk. 4. Sk. 39. Sk. 35. Sk. 1. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 25. Sk. 28. Sk. 26. Sk. 22. Sk. 2. Sk. 19. Sk. 34. Sk. 10. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 42. Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194825

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çavdar Mh. ( Çam Sk. Himmetler Sk. Belen Sk. Avcı Aliler Sk. Hacı İsalar Sk. köy yolu )

Salavatlı Mh. ( Ayrancılar Küme Evleri Azaplı Küme Evleri Şifa Sk. Ortaca Sk. Çifte Kahveler Küme Evleri 701. Sk. Beyler Sk. Hürriyet Sk. koy yolu Denizli Aydın Yolu İstasyon Cd. Salavatlı Yolu Meydan Sk. Köşk Sk. Yavuz Sk. Şirin Sk. Aydın Sk. Gemici Sk. Bayır Sk. Okul Cd. Kültür Sk. Nergis Sk. Papatya Sk. Huzur Sk. Cumhuriyet Sk. Selvi Sk. Sağlık Cd. Derviş Sk. Merkez Cd. Geriz Sk. Miralay Cd. Sedir Sk. Çınar Sk. Haney Sk. Ender Sk. Güneş Sk. Akasya Cd. Hamam Sk. Sarısu Cd. Çatal Sk. Mescit Sk. Lale Sk. Yağhane Sk. Türkmen Sk. Tesbihli Sk. Gazi Cd. Gazi Orta Sk. Hisar Sk. Manolya Sk. Sancaktar Sk. Spor Sk. Sultan Sk. )

Hisar Mh. ( Denizli Aydın Yolu Fevzi Çakmak Cd. Kanal Sk. Koşu Cd. Memur Evleri 1. Sk. Memur Evleri 2. Sk. Portakal Sk. Sultanhisar E Tipi Kapalı Cezaevi İç Yolu Yenipazar Yolu Almaz Sk. Tarım Cd. 333. Sk. 331. Sk. 330. Sk. 334. Sk. 306. Sk. Eski Aydın Sk. Memur Evleri Cami Sk. Çayırlık Küme Evleri Soğukkuyu Küme Evleri Malgaç Çayı Küme Evleri KÖY YOLU köy yolu )

Rekmez Mh. ( Cami Sk. Eskihisar Sk. Gül Sk. Narlıdere Sk. Orgeneral Cemal Tural Cd. Beylik Dere Sk. Doktor Mustafa Malgaç Cd. Avukat Rıza Uslu Blv. Rekmez Dereiçi Sk. )

Zafer Mh. ( 6 Eylül Sk. Ağalar Sk. Bayram Sk. Burma Sk. Denizli Aydın Yolu Dereiçi Sk. Nisa Cd. Orgeneral Cemal Tural Cd. Sigorta Evleri 2 Sk. Beşeylül Cd. Sigorta Evleri 1. Sk. Mahmut Dülger Cd. Çiçek Sk. Atatürk Cd. Adnan Menderes Blv. Nelin Küme Evleri Nisan 19. Sk. )

Beşeylül Mh. ( Bahçelievler Sk. Menekşe Sk. Semerci M. Ali Çk. Ufuk Sk. Arapdede Cd. Cibe Sk. Cibe Çeşmesi Sk. Efe Sk. Şahin Sk. )

Güney Mh. ( Kundurlar Sk. Güney Sk. KÖY YOLU )

Atça Mh. ( Aşılık Sk. 102 SK )

Uzunlar Mh. ( Kızılcık Sk. Köycivarı Sk. )

Yağdere Mh. ( Yağdere Sk. )

Eskihisar Mh. ( Orta Sk. Kahveli Sk. Beyazıt Sk. Hasan Kahvesi Sk. Rekmez Sk. )

Güvendik Mh. ( Güvendik Sk. Uzunyer Sk. )

Kabaca Mh. ( Denizli Aydın Yolu Kabaca Sk. mahalle içi yolu KÖY YOLU KÖY YOLU )

Kavaklı Mh. ( Yukarıkavaklı Sk. Boztepe Sk. Türkmenkahve Sk. yol )

Malgaçemir Mh. ( Malgaçemir Sk. Avlanbaba Sk. Kumaşdere Sk. )

Malgaçmustafa Mh. ( Malgaçmustafa Sk. Ovacık Sk. KÖY YOLU )

Kurtuluş Mh. ( Artezyen Sk. Ateş Sk. Ayanoğlu Sk. Aydoğdu Sk. Dayı Zeybek Sk. Denizli Aydın Yolu Değirmen Sk. Eski Okul Sk. Gündoğdu Sk. Karanfil Sk. Kemer Sk. Nazilli Cd. Nisa Cd. Sanayi Sk. Su Sk. Çamlı Tepe Küme Evleri Şirinevler Küme Evleri Ersoy Küme Evleri İnci Çk. Sk. Şefik Çerçioğlu Cd. Ali Zühtü Bey Sk. Ayaydın Sk. Atatürk Cd. Kural Sk. Zümrüt Evler Küme Evleri Tapucu Sk. Şehitler Sk. Ayvaz Değirmeni Küme Evleri Gar Sk. Kavaklı Mh. Köy Yolu )

Alhan Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Alhan Sk. )

Alioğullar Mh. ( Yayla Evleri Sk. Alioğullar Merkez Sk. köy yolu )

Çulhan Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Çulhan Merkez Sk. )

Dereköy Mh. ( Dere Cd. Yeniyol2. Sk. )

Direcik Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Direcik Merkez Sk. KÖY YOLU )

Donduran Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Kooperatif 1. Sk. Cuma Camisi Sk. Bozdoğan Cd. Kocatepe Sk. Köyiçi 1. Sk. Saray Altı 1. Sk. Yeniyol 10. Sk. Yeniyol Cd. Köyiçi Anayol Cd. KÖY YOLU )

Eğridere Mh. ( Eğridere Sk. )

Hamzabali Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Bahçearası Şafak Sk. Yeniyol Cd. Cami Cd. Cami 1. Sk. Sağlık Ocağı Merkez Cd. Yeniyol4. Sk. Yeniyol6. Sk. Çavdar Yolu Cd. köy yolu )

Karaçakal Mh. ( Köseler Sk. Mestanlar Sk. Yayla Evleri Sk. Merkez Sk. KÖY YOLU Köy Yolu )

Karacaören Mh. ( Karacaören Sk. Karacaağaç Sk. )

Koyunlar Mh. ( Koyunlar Merkez Sk. )

Paşaköy Mh. ( Paşaköy Merkez Sk. )

Yeni Mh. ( Demet Sk. Gazino Cd. Nadide Sk. Nalan Sk. Nazlı Sk. Nergiz Sk. Neyran Sk. Nil Sk. Nilüfer Sk. Olgun Sk. Onur Sk. Orbay Sk. Orkun Sk. Palmiye Sk. Petek Sk. Pınar Sk. Sakarya Sk. Serap Sk. Sevgi Sk. Seyhan Sk. Sezen Sk. Seçkin Sk. Tülin Sk. Özlem Sk. Şehnaz Sk. Yörük Ali Efe Cd. Atatürk Cd. Yeldeğirmen Cd. Faik Savranoğlu Cd. Sema Sk. Eşref Ozan Cd. Seher Sk. Özden Sk. Pazartepe Cd. )

Doğu Mh. ( Gamze Sk. Kale Sk. Kamelya Sk. Karanfil Sk. Kardelen Sk. Kelebek Sk. Konur Sk. Koray Sk. Kıvanç Sk. Kıvırcık Sk. Ladin Sk. Leylak Sk. Mahir Sk. Manolya Sk. Mehtap Sk. Meltem Sk. Merih Sk. Mimoza Sk. Mutlu Sk. Orkide Sk. Pazartepe Cd. Muzaffer Aksoy Cd. Faik Savranoğlu Cd. Mercan Sk. Ayhan Sayar Cd. Eşref Ozan Cd. Kızılırmak Cd. Lale Sk. Lavanta Sk. Menekşe Sk. Nisan 19. Sk. KÖY YOLU )

Çarşı Mh. ( Akasya Sk. Akgün Sk. Alp Sk. Altay Sk. Amazon Sk. Anıl Sk. Aras Sk. Arda Sk. Arman Sk. Asil Sk. Asma Sk. Atacan Sk. Atay Sk. Avşar Sk. Açelya Sk. Bahar Sk. Başak Sk. Billur Sk. Binnaz Sk. Bodenoğlu Sk. Buket Sk. Burcu Sk. Cevher Sk. Defne Sk. Deniz Sk. Derman Sk. Dicle Sk. Doğan Sk. Doğuş Sk. Okul Sk. Yenipazar Dalama Yolu Çimen Sk. Çiğdem Sk. Yörük Ali Efe Cd. İnönü Cd. Dilek Sk. Hurşit Efendi Cd. Kadir Efendi Cd. İlyas Cd. Çağlayan Sk. Fevzi Çakmak Cd. Bayındır Sk. )

Hükümet Mh. ( Cennetkuyu Sk. Cihanoğlu Cd. Emek Sk. Ender Sk. Ercan Sk. Erden Sk. Ertürk Sk. Esen Sk. Esin Sk. Evin Sk. Ezgi Sk. Fidan Sk. Figen Sk. Filiz Sk. Funda Sk. Fırat Sk. Gediz Cd. Gencay Sk. Giray Sk. Gonca Sk. Gökalp Sk. Gözde Sk. Gülay Sk. Gülden Sk. Gülin Sk. Gülistan Sk. Güliz Sk. Gülşah Sk. Gündüz Sk. Güniz Sk. Güray Sk. Gürbüz Sk. Güven Sk. Güzide Sk. Hacı İsmail Cd. Hale Sk. Hande Sk. Hülya Sk. Hümeyra Sk. Ihlamur Sk. Ilgaz Sk. Ilgın Sk. Irmak Sk. Işık Sk. Kavak Sk. Köknar Sk. İkbal Sk. İpek Sk. İrem Sk. Doğan Sk. Büyük Menderes Cd. Atatürk Cd. Aydınoğlu Cd. Ünübol Camii Sk. Kazandere Cd. Kavaklıkuyu Cd. Kadıkuyu Cd. 1. Küme Evleri Gürkan Sk. Gelincik Sk. Güzin Sk. Güneş Sk. Güngör Sk. köy yolu )

Yavuzköy Mh. ( Denizli Aydın Yolu )

Altıeylül Mh. ( KÖY YOLU )

Alanlı Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Alanlı Sk. yenipazar dalama karayolu köy yolu yok ALANLI MAH.KÖY YOLU )

Dalama Mh. ( KÖY YOLU KÖY YOLU )

Gödrenli Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Gödrenli Sk. GÖDRENLİ SOKAK KÖY YOLU )

Kırıklar Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu Kırıklar Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196128

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurlu Mh. ( Adnan Menderes Blv. Atatürk Blv. 2028. Sk. Namık Kemal Cd. Türkocağı Cd. 2031. Sk. Zafer Cd. 2066. Sk. 2037. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2027. Sk. Kumalanı Cd. Barbaros Cd. 1109. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196131

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pirlibey Mh.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196133

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pirlibey Mh.

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196270

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )