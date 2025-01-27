Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 27 Ocak 2025 Pazartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194389
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Türkmen Mh. ( Gazibeğendi Blv. Gazibeğendi Blv. )
Bayraklıdede Mh. ( 463. Sk. 463. Sk. 468. Sk. 472. Sk. Kuştur Cad. 1. Sk. 396 463. Sk. 463. Sk. 468. Sk. 472. Sk. Kuştur Cad. 1. Sk. 396 397 sokak Kuştur Cd. 1. Sk. Zinos Otel Yolu Sk. Bahçecik Boğazı Yolu Sk. 440. Sk. Turgut Özal Blv. 4. Sk. Selçuk Blv. 1. Sk. 460. Sk. Selçuk Blv. Hasan Çetiner Sk. 487. Sk. Turgut Özal Blv. Samyeli Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri Ege Menderes Sitesi Küme Evleri 462. Sk. Burkay Sitesi Küme Evleri Adakule Sitesi ve Civarı Küme Evleri Kuştur Cd. 483 Özdostlar Sitesi Küme Evleri Şahinköy Villaları Küme Evleri 485. Sk. Yamaçköy Villaları Küme Evleri 463. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194451
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pirlibey Mh.
Çine'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3195452
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mutaflar Mh. ( Mutaflar Merkez Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3196041
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik Mh.
Gölhisar Mh.
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3196101
- Saat : 10:00 - 12:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık Mh. ( Doğandere Sk. )
Yalınkuyu Mh. ( Yalınkuyu Sk. )
Kestel Mh. ( Böğrüdelik Sk. Kestel Köyü Merkez Sk. )
Kocakesik Mh. ( Künepe Sk. )
Kozdere Mh. ( Kozdere Sk. )
Demirciler Mh. ( Demirciler Sk. )
Haydarlı Mh. ( Çamköy Sk. Haydarlı Köyü Merkez Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3196266
- Saat : 13:30 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölhisar Mh. ( Gölhisar Sk. )
Şahnalı Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3196272
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Kaldırım Sk. Ege Cd. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Cumhuriyet Meydanı Kaldırım Sk. Ege Cd. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Cumhuriyet Meydanı )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )