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Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 27 Ocak 2025 Pazartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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