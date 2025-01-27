Aydın’da yeni haftanın ilk günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Gün boyu sıcaklık dengeli seyredecek, akşam saatlerinde ise hava serinleyecek! Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu...

Sabah saatleri (09.00 – 12.00)

Aydın’da sabah saatleri parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılanıyor. Hava sıcaklığı 13°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Nem oranı %73 ile hafif nemli bir havaya işaret ederken, rüzgar 4 km/sa hızında esiyor ve maksimum 17 km/sa hıza ulaşıyor. Sabah saatleri hafif serin bir hava eşliğinde güne başlamaya uygun görünüyor.

Öğle saatleri (12.00 – 15.00)

Öğle saatlerinde sıcaklık artarak 18°C’ye ulaşıyor ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalıyor. Nem oranı %65 ile daha kuru bir havaya işaret ediyor. Rüzgar ise biraz hafifleyerek 2 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı yine 17 km/sa olarak ölçülüyor. Bu saatler, açık havada zaman geçirmek için oldukça ideal.

İkindi vakti (15.00 – 18.00)

İkindi saatlerinde sıcaklık 16°C’ye düşerken hissedilen sıcaklık aynı kalıyor. Nem oranı %78’e yükselerek havanın biraz daha nemli olduğunu gösteriyor. Rüzgar, 4 km/sa hızında hafif esmeye devam ediyor, maksimum rüzgar hızı ise 15 km/sa olarak kaydediliyor. Gün batımına doğru hava biraz daha serinlemeye başlıyor.

Akşam saatleri (18.00 – 21.00)

Akşam saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 12°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Nem oranı %85 ile oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor. Rüzgar hızında ise azalma gözlemleniyor; ortalama 2 km/sa hızında esen rüzgar, maksimum 11 km/sa hıza ulaşıyor. Serin bir akşam yürüyüşü düşünenler için hafif bir mont önerilebilir.

Gece saatleri (21.00 – 24.00)

Geceye girerken sıcaklık 11°C’ye kadar düşüyor. Hissedilen sıcaklık da aynı kalırken, nem oranı %88 ile günün en yüksek seviyesine ulaşıyor. Rüzgar oldukça sakinleşiyor; 1 km/sa hızında esen rüzgar, maksimum 6 km/sa hızında. Gece boyunca hava serin ve sakin olacak.