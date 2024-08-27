Aydın’ın İncirliova ve Bozdoğan ilçelerinde, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında geniş çaplı planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, kesinti sürelerine dikkat ederek önlem almalı.

Kesintilerin detayları ve etkilenecek mahalleler şöyle:

İncirliova’nın çeşitli mahallelerinde, 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Turanlar Mahallesi, Karaağaçlı Mahallesi, Ömerbeyli Mahallesi, Reisköy Mahallesi, Yeni Mahalle ve Sınırteke Mahallesi’nde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Turanlar Mahallesi: Hürriyet Caddesi, 11 Nolu Sokak, 15 Nolu Sokak, 19 Nolu Sokak, 1 Nolu Sokak, 13 Nolu Sokak, 14 Nolu Sokak, 16 Nolu Sokak, 18 Nolu Sokak, 2 Nolu Sokak, 20 Nolu Sokak, 3 Nolu Sokak, 4 Nolu Sokak, 5 Nolu Sokak, 6 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, 9 Nolu Sokak, 8 Nolu Sokak, Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Çiftlik Evleri Küme Evleri.

Hürriyet Caddesi, 11 Nolu Sokak, 15 Nolu Sokak, 19 Nolu Sokak, 1 Nolu Sokak, 13 Nolu Sokak, 14 Nolu Sokak, 16 Nolu Sokak, 18 Nolu Sokak, 2 Nolu Sokak, 20 Nolu Sokak, 3 Nolu Sokak, 4 Nolu Sokak, 5 Nolu Sokak, 6 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, 9 Nolu Sokak, 8 Nolu Sokak, Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Çiftlik Evleri Küme Evleri. Karaağaçlı Mahallesi: Pınaralanı Mevkii Küme Evleri.

Pınaralanı Mevkii Küme Evleri. Ömerbeyli Mahallesi: Ömerbeyli Mahallesi genelinde.

Ömerbeyli Mahallesi genelinde. Reisköy Mahallesi: Reisköy Sokak.

Reisköy Sokak. Yeni Mahalle: Yeni Mahalle genelinde.

Yeni Mahalle genelinde. Sınırteke Mahallesi: Abalıoğlu Şafak Sokak.

Aynı gün, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında ise Yazıdere Mahallesi ve Acarlar Mahallesi’nde de elektrik kesintisi planlanıyor. Bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebileceği için gerekli tedbirlerin önceden alınması tavsiye ediliyor.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Bozdoğan ilçesinde de aynı gün içerisinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Çarşı Mahallesi, Yenice Mahallesi, Akçay Mahallesi ve Ziyaretli Mahallesi’nde planlanan kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecek.

Çarşı Mahallesi: Aşağı Soğuk Kuyu Sokak, Bezirgan Çıkmazı, Postacı Çıkmazı, Şose Caddesi, Sol 2. Geçit, Pirim Çıkmazı.

Aşağı Soğuk Kuyu Sokak, Bezirgan Çıkmazı, Postacı Çıkmazı, Şose Caddesi, Sol 2. Geçit, Pirim Çıkmazı. Yenice Mahallesi: Yenice Mahallesi genelinde.

Yenice Mahallesi genelinde. Akçay Mahallesi: Esat Mahmut Bozkurt Sokak, Hacı Bektaşı Veli Sokak, Nigiz Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Demirci Kuyusu Küme Evleri, Taşköprü Küme Evleri, Döküklük Mevkii Küme Evleri, Köprü Küme Evleri, Okullar Caddesi.

Esat Mahmut Bozkurt Sokak, Hacı Bektaşı Veli Sokak, Nigiz Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Demirci Kuyusu Küme Evleri, Taşköprü Küme Evleri, Döküklük Mevkii Küme Evleri, Köprü Küme Evleri, Okullar Caddesi. Ziyaretli Mahallesi: Ziyaretli Mahallesi genelinde.