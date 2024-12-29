Aydın’da Pazar günü çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %89’a kadar çıkarken, sıcaklık 7°C’ye kadar düşecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın’ın saatlik hava durumu tahmini

Pazar günü Aydın’da hava genellikle bulutlu olacak. Gün boyu hissedilen sıcaklıkta büyük bir değişim beklenmezken, nem oranı akşam saatlerinde yükseliyor. İşte detaylı tahminler:

15.00 - 18.00 arası: Çok bulutlu

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %78

%78 Rüzgar: Ortalama 2 km/sa, maksimum 14 km/sa hızında.

Ortalama 2 km/sa, maksimum 14 km/sa hızında. Değerlendirme: Günün en sıcak saatleri bu aralıkta olacak. Hafif bir rüzgarla birlikte sakin bir hava bekleniyor.

18.00 - 21.00 arası: Çok bulutlu

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem Oranı: %89

%89 Rüzgar: Ortalama 3 km/sa, maksimum 11 km/sa hızında.

Ortalama 3 km/sa, maksimum 11 km/sa hızında. Değerlendirme: Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek ve nem oranı artacak. Bulutlar gökyüzünü kaplamaya devam edecek.

21.00 - 24.00 arası: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %88

%88 Rüzgar: Ortalama 2 km/sa, maksimum 9 km/sa hızında.

Ortalama 2 km/sa, maksimum 9 km/sa hızında. Değerlendirme: Gece saatlerinde bulutlar biraz dağılacak. Hava serinleyecek ama sakin bir gece geçecek.

Bugün Aydın’da yağış beklenmiyor ancak gökyüzü genellikle bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar düşecek ve nem oranı yükselecek. Rüzgar hızı gün boyu hafif seyredecek.