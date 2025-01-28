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29 Ocak 2025 Çarşamba Denizli hava durumu: Sisli ve puslu gün

29 Ocak 2025 Çarşamba Denizli hava durumu: Sisli ve puslu gün

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 29 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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