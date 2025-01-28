Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 29 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3196135
- Saat : 10:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Azizabat Mh. ( Azizabat Sk. )
Yenice Mh.
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197622
- Saat : 9:30 - 13:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Süleyman Demirel Blv. 5. Sk. 560. Sk. 582. Sk. 555. Sk. Corel Gardens Küme Evleri 555. Sk. Süleyman Demirel Blv. 5. Sk. 560. Sk. 582. Sk. 555. Sk. Corel Gardens Küme Evleri 555. Sk. Dağarcık Sitesi Ve Altı Küme Evleri 580. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197627
- Saat : 9:30 - 13:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Süleyman Demirel Blv. 2. Sk. Süleyman Demirel Blv. 4. Sk. Süleyman Demirel Blv. 2. Sk. Süleyman Demirel Blv. 4. Sk. 582. Sk. 560. Sk. Süleyman Demirel Blv. 1. Sk. Süleyman Demirel Blv. 3. Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197642
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınkum Mh. ( 174/1. Sk. Kamelya Cd. Ilgın Cd. Dolunay Cd. İnönü Blv. Poyraz Cd. 177. Sk. 190. Sk. 154/1. Sk. Ankara Cd. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 188. Sk. 154. Sk. 212. Sk. 206. Sk. )