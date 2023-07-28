​Kaza, saat 12.00 sıralarında Didim-Söke kara yolu Sarıkemer Mahallesi kavşağında meydana geldi. Milas'tan Söke yönüne giden Yaşar Koç (54) şerit ihlali yapınca kullandığı 35 AZC 516 plakalı kamyon, karşıdan gelen Ahmet Öz (39) yönetimindeki 06 DEJ 107 TIR'a çarpıştı. Ahmet Akdoğan'ın (53) kullandığı 35 AS 6569 otomobil de duramayıp, kaza yapan TIR ile bariyerler arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Yaşar Koç, otomobil sürücüsü Ahmet Akdoğan ve yanındaki eşi Songül Akdoğan (51), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyon şoförü Koç, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.