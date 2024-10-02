Aydın il genelinde 3 Ekim 2024 tarihinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. ADM elektrik dağıtım şirketi, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları sırasında vatandaşların güvenliği için yapılacağını belirtti. Aşağıda, kesintiden etkilenecek mahalleler ve kesinti saatleri yer alıyor:

Söke elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3103824

Saat: 11:00 - 12:00

Durum: Planlı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler:

Yenicamii Mahallesi: Ozan Sk., Mümin Doğru Sk., Kasımpatı Sk., Karayalçın Cd., Hüsamettin Kızılırmak Sk., Halise Akıntürk Sk., Güvercin Sk., Göl Sk., Gemici Sk., Gazhane Çk. Sk., Esen Sk., Doktor Baki Öktem Sk., Caner Sk., Candan Sk., Cami Sk., Beyza Sk., Başer Sk., Atay Sk., Akeller Cd., Abdullah Aydın Sk., Abacı Sk., Şenırmak Sk., İsa Ruhi Baygür Sk., Mustafa Evkuran Sk., Mehmet Eröz Sk., Malkoç 1. Çk. Sk., Hasan Alpaslan Sk., Atpazarı Cd., Altümsek Sk., Yenigün Sk., Tugay Sk., Ramazan Akyıldırım Sk., Pazar Alanı, Garaj Sk., Ziya Durmuş Sk., Zeytin Sk., Yüksel Yalova Cd., Yörük Sk., Yıldırım Gürcan Sk., Yiğitler Sk., Yaşar Gümüşel Sk., Turna Sk., Turhal Sk., Turgut Reis Sk., Turgay Sk., Turan Sk., Tural Sk., Tunceli Sk., Tuna Sk., Tümen Sk., Sunay Sk., Süleyman Uzgur Sk., Solmaz Sk., Şerife Hanım Sk., Sereli Sk., Serbest Sk., Sekiler Cd., Sakız Sk., Pullukçu Sk., Özmen Sk., Özgül Sk., Özbirlik Sk., Osman İşlekel Sk., Osman Dinç Sk., Ömer Postacı Sk., Ömer Haşılcı Sk., Nihat Aşkın Cd., Muzaffer İlkesen Sk., Mustafa Özşarlak Sk., Muharrem Bora Sk., Mehmet Hancı Sk., Malkoç Sk., Mahmut Savran Sk., Kemal Yavuz Sk., Kamil Erdin Sk., İsmail Altay Sk., İncir Sk., İğdeli Sk., İbrahim Üzüm Sk., İbrahim Şirin Sk., İbrahim Deniz Sk., Hilmi Ziya Postacı Sk., Havuz Sk., Halil Öcal Cd., Güven Sk., Güvence Sk., Gözde Sk., Gözcü Sk., Gönen Sk., Gediz Sk., Gazhane Sk., Filinta Sk., Erol Kundak Sk., Eren Yıldırım Sk., Elvan Sk., Değirmen Cd., Cebeci Sk., Cansu Sk., Canan Sk., Çamlık Sk., Bozkurt Sk., Bozdağ Sk., Bircan Sk., Bilge Sk., Bilecik Sk., Behzat Ulusoy Sk., Başak Sk., Bartın Sk., Bağarası Cd., Avni Korkut Sk., Atlas Sk., Atbinici Sk., Arabacı Sk., Ali Yaman Sk., Ahmet Yamalı Sk., Adnan Kahveci Cd., Sunay Sk., Asfalt Şantiyesi Altı Küme Evleri, Bağarası Yolu Sağı Küme Evleri, Tahsin Testici Sk., İstasyon Parakendeleri Sk., Zahire Pazar Sk., 803. Sk., Sağlık Sk., Huzur Evi Civarı Küme Evleri, Pelin Sk., Şenırmak 1. Çk., Asfalt Şantiyesi Altı Küme Evleri, 100. Sk., İkinci Bahar Sk., Çıtlık Sk., Uğur Sk., Tevfik Göktepe Sk., Tariş Çırçır Fabrikası İç Yolu, Tan Sk., Söke Belediyesi Şehirlerarası Otobüs ve Minibüs Terminali. Konak Mahallesi: Kayas Cd., Aydın Cd., Yıldırım Sk., Yakut Sk., Susurluk Sk., Şentürk Sk., Posacı Sk., Park Sk., Nur Sk., Namık Kemal Cd., Muhteşem Sk., Muhterem Sk., Keçeci Sk., Kartal Sk., İnci Sk., Dere Sk., Çineli Sk., Ceyhan Sk., Cengiz Sk., Bingöl Sk., Balcı Sk. Fevzipaşa Mahallesi: Eser Sk., Kireçci Sk., Aydın Cd. Cumhuriyet Mahallesi: Gençe Sk., Karasuluk Mevkii Küme Evleri, Karabağ Sk., Bağlar Sk., Ateş Sk., Fulya Sk., Yuvam Sk., Duru Sk., Uslu Sk., Tekeli Sk., Petek Sk., Duman Sk., Can Sk. Atatürk Mahallesi: 18. Sk., Abdi İpekçi Cd., Aktürk Sk., Aydın Cd., Çağlayan Sk., Çankırı Sk., Çaylar Sk., Çiğdem Sk., Çığlık Sk., Fesleğen Sk., Gelincik Sk., Gönül Sk., İlhan Öner Sk., Katipoğlu Sk., Kavak Sk., Köknar Sk., Mustafa Arıcı Sk., Senar Sk., Servet Sk., Seven Sk., Tepe Sk., Tınaz Sk., Turgut Özal Cd., Uygur Sk., Yamut Sk., Yayla Sk., Akeller Cd., Günlük Sk., Ihlamur Sk., Selvi Sk., Çiğlek Sk., Demiryolu Sk., Mehmet Ali Kocabıyık Sk., 11. Cd., 30. Cd., 12. Sk., 14. Cd., 18. Sk. Söke OSB Sazlı Mahallesi Yenidoğan Mahallesi: Denizli Eylül ayı ihracatında 400 milyon doları aştı 15. Sk., 77. Sk., 35. Sk., 28. Sk., 1. Sk., 10. Sk., 5. Sk., İstiklal Cd., 12. Sk., 74. Sk., 20. Sk., 26. Sk., 6. Sk., 4. Sk., 71. Sk., 31. Sk., 76. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 80. Sk., 8. Sk., 11. Sk., 73. Sk., 70. Sk., 30. Sk., 34. Sk., 72. Sk., 13. Sk., 2. Çk. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 27. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 9. Sk.

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3103953

3103953 Saat: 9:00 - 15:00

9:00 - 15:00 Durum: Planlı

Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Bölgeler: Hacıaliobası Mahallesi: Atatürk 1. Sk., Atatürk 2. Sk., Atatürk Cd. Zafer Mahallesi: Hacıaliobası Sokakları



Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3104038 Saat: 9:30 - 12:00

9:30 - 12:00 Durum: Planlı

Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Bölge: Naipli Mahallesi (Naipli Sokak) Kesinti ID: 3104039 Saat: 13:00 - 15:30

13:00 - 15:30 Durum: Planlı

Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Bölgeler: Naipli Mahallesi: Eylemevleri ve yol üzerindeki Naipli Sokakları Ortaklar Mahallesi: Alparslan Türkeş Bulvarı

Kesinti ID: 3104042 Saat: 16:30 - 17:00

16:30 - 17:00 Durum: Planlı

Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Bölgeler: Ortaklar Mahallesi: Mersinli Sk., Çeşme Sk., Sanayi Cd., Cihangir Sk., Atalay Sk., Girne Sk., Alparslan Türkeş Bulvarı

