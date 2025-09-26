Aydın’da ilk kez düzenlenen 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde görkemli bir açılışa sahne oldu. Tarihi Tralleis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen festival, Yojuliet konseri ve kokteyl etkinliğiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, katılımcılarla bir araya gelerek festivalin renkli atmosferini paylaştı.

Festival süresince Tralleis’in büyülü ortamında Efeler Belediyesi Kent Orkestrası’nın keman-gitar dinletisi, “Hitit Masalı Anlatımı” ve “İnsanlığın Ortak Hikâyesi” konulu söyleşi sanatseverlerle buluştu. Gündüz etkinliklerinde ise Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda çocuklar için “Earwing’in Şarkısı”, yetişkinler için ise “History” filmi gösterildi.

Kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen Tralleis Antik Kenti’nde konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şehrin tarihi mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Tralleis, Aydın’ın en değerli hazinelerinden biri. Festivalle birlikte hem halkımızı sanatla buluşturmanın mutluluğunu hem de tarihimize olan vefamızı göstermenin gururunu yaşadık” dedi.

Festival Direktörü ve yazar Gülşah Elikbank ise “Uluslararası Mitoloji Film Festivali, ‘İnsanlığın Ortak Hikâyesi’ sloganıyla antik kentleri günümüz kültürüyle buluşturmayı amaçlıyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in desteğiyle bu anlamlı buluşmayı gerçekleştirdik. Kendisine ve Efeler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.