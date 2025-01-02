Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2025 Cuma günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183351

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölhisar Mh. ( Aydın Dalama Yolu Gölhisar Sk. )

Boğaziçi Mh. ( Boğaziçi Merkez Sk. )

Çakırbeyli Mh. ( Aydın Koçarlı Yolu )

Çiftlikköy Mh. ( ova sokak KÖY YOLU Aydın Muğla Yolu )

Çeştepe Mh. ( Çeştepe Ovası Küme Evleri Aydın Otogarı )

Umurlu Mh. ( Küme Evler-2. Küme Evleri )

Dalama Mh. ( 208. Sk. Egemenlik Cd. 225. Sk. Cevdet Balcı Blv. 206. Sk. Ramazan Ulutürk Cd. Gemiciler Cd. 114. Sk. Uzun Cd. 210. Sk. Atatürk Cd. Kooperatif Cd. 226. Sk. 7. Sk. 205. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 9. Sk. 121. Sk. 222. Sk. 105. Sk. 102. Sk. 112. Sk. 218. Sk. 113. Sk. Rüştü Bezen Cd. Yörük Ali Efe Cd. 111. Sk. 219. Sk. 109. Sk. 12. Sk. 117. Sk. 214. Sk. 6. Sk. 115. Sk. 201. Sk. 104. Sk. 213. Sk. 118. Sk. Ahyet Güldemir Cd. 221. Sk. 16. Sk. 103. Sk. 110. Sk. 4. Sk. 204. Sk. 5. Sk. 211. Sk. 2. Sk. 220. Sk. 230. Sk. 15. Sk. 116. Sk. 217. Sk. 108. Sk. 212. Sk. 8. Sk. 106. Sk. 209. Sk. Karamanoğlu Cd. Selahattin Metin Cd. Şerbetçiler Cd. Metin Paker Cd. 1. Sk. Yörük Ali Efe Meydanı 10. Sk. 101. Sk. 107. Sk. 11. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 13. Sk. 17. Sk. 202. Sk. 203. Sk. 207. Sk. 215. Sk. 223. Sk. 224. Sk. 3. Sk. Cami Meydanı Remzi Çilengir Cd. UZUN CADDE OVA YOLU )

Dereköy Mh. ( Aydın Dalama Yolu Dereköy Sk. )

Karahayıt Mh. ( Aydın Dalama Yolu Karahayıt Sk. ova yolu ova yolu Çiftlikköy sk )

Kırıklar Mh. ( Kırıklar Sk. )

Kozalaklı Mh. ( Aydın Dalama Yolu Kozalaklı Sk. )

Kuloğullar Mh. ( Kuloğullar Sk. ova yolu )

Yağcılar Mh. ( Merkez Sk. )

Dalama Bucağı Yeniköy Mh. ( Aydın Dalama Yolu Dalama Bucağı Yeniköy Sk. ova yolu OVA YOLU )

Armutlu Mh. ( Aydın Dalama Yolu Armutlu Sk. KÖY YOLU )

Baltaköy Mh. ( Aydın Dalama Yolu 7353 Sk. Aydın Muğla Yolu Çiftlik Burnu Köprüsü Tepeköy Sk. baltaköy Tepeköy Sk. 4681 TEPEKÖY SOK baltaköy sokak )

Mesutlu Mh. ( Aydın Dalama Yolu Mesutlu Sk. merkez sokak KÖY YOLU )

Şahnalı Mh. ( Şahnalı Köyü Yolu Aydın Dalama Yolu Şahnalı Sk. ova yolu )

Savrandere Mh. ( Aydın Muğla Yolu Savrandere Sk. )

Sıralılar Mh. ( Sıralılar Sk. )

Tepecik Mh.

Tepeköy Mh. ( Tepeköy Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183705

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185418

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. Yalıköy Küme Evleri )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185420

Saat : 8:30 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Sevgi Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Ceylan Sk. Sevgi Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Ceylan Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Ebecik Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Aslı Cd. Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185421

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Aslı Cd. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185423

Saat : 15:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Karanfil Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Okul Sk. Lale Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )



Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185959

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185983

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yellice Mh. ( Yellice Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3186006

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sayrakçı Mh. ( Sayrakçı Sk. )

Güneyyaka Mh. ( Güneyyaka Sk. )

Güzeltepe Mh. ( Güzeltepe Sk. )

Kaygıllı Mh. ( Kaygıllı Sk. )

Kisir Mh. ( Kisir Sk. )