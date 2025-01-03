Aydın'da 3 Ocak 2025 Cuma günü genel olarak sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık gün boyu 11-14°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızının düşük seyretmesi bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu tahmini - Cuma

09.00 - 12.00

Beklenen Hadise: Çok Bulutlu

Çok Bulutlu Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem: %67

%67 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 8 km/sa

8 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 22 km/sa

12.00 - 15.00

Beklenen Hadise: Sağanak Yağışlı

Sağanak Yağışlı Sıcaklık: 14°C

14°C Hissedilen Sıcaklık: 14°C

14°C Nem: %71

%71 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 6 km/sa

6 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 22 km/sa

15.00 - 18.00

Beklenen Hadise: Sağanak Yağışlı

Sağanak Yağışlı Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem: %84

%84 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 6 km/sa

6 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 15 km/sa

18.00 - 21.00

Beklenen Hadise: Sağanak Yağışlı

Sağanak Yağışlı Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem: %89

%89 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 5 km/sa

5 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 14 km/sa

21.00 - 24.00

Beklenen Hadise: Sağanak Yağışlı

Sağanak Yağışlı Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem: %90

%90 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 5 km/sa

5 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 12 km/sa

Aydın'da Cuma günü genel olarak sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık gün boyu 11-14°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızının düşük seyretmesi bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.