Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 3 Şubat 2025 Pazartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197653

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örmepınar Mh. ( Belen Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197654

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örmepınar Mh. ( Karagöl Sk. Belen Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197670

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örmepınar Mh. ( Gozyeri Sk. Örmepınar Sk. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198361

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Şehitler Sk. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Şehitler Sk. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199136

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yörükler Mh. ( Yörükler Merkez Sk. )

Çaltı Mh. ( Çaltı Merkez Sk. )

Doğanyurt Mh. ( Araphisar Sk. )

Kabataş Mh. ( Kabataş Köyü Merkez Sk. )

Saraçlar Mh. ( Saraçlar Merkez Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199152

Saat : 9:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örmepınar Mh. ( Belen Sk. Belen Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199190

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akbük Mh. ( 1121. Sk. 1109. Sk. 5003. Sk. 1257. Sk. 1246. Sk. 1141. Sk. 1217/4. Sk. 1119. Sk. 1089. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1014. Sk. 1121. Sk. 1109. Sk. 5003. Sk. 1257. Sk. 1246. Sk. 1141. Sk. 1217/4. Sk. 1119. Sk. 1089. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1014. Sk. 1004. Sk. 1026. Sk. Akbük Evsel Nitelikli Geçici Paket Arıtma Tesisi 1212. Cd. 1012. Cd. 1251. Sk. 1245. Sk. 1243. Sk. 1237. Sk. 1228. Sk. 1226. Sk. 1224. Sk. 1223. Cd. 1220. Cd. 1218. Sk. 1217. Sk. 1216. Sk. 1129. Sk. 1128. Sk. 1127. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. 1123. Sk. 1109 Sk. 1108. Sk. 1106. Sk. 1104. Sk. 1102. Sk. 1100. Sk. 1099. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1096. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1088. Sk. 1087. Sk. 1085. Sk. 1083. Sk. 1081. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1067. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1049. Sk. 1046. Sk. 1045. Sk. 1043. Sk. 1035. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1015. Sk. 1010. Sk. 1024. Sk. 1072. Cd. 1022. Sk. 1111. Cd. 1072 CAD 1028. Sk. 1031. Sk. 1033. Sk. 5595 Sk. 5605 Sk. 5003 Sk. 5603 Sk. 5017 Sk. 5005 Cd. 5009 Sk. 5621 Sk. 1069 CD. 5002 Sk. 1104 Sk. 5013 Sk. 5009 sk. 1217/3. Sk. 1094. Sk. 1055. Sk. 1037. Sk. 1136. Sk. 1061. Sk. 1106 sk. 5004 5006 SK. 5005. Cd. 1254. Sk. 1252. Sk. 1250. Sk. 1131. Sk. 1206. Cd. 1204. Sk. 1219. Sk. 1214. Cd. 1003. Cd. 1039. Cd. 1225. Sk. 1069. Cd. )

Fevzipaşa Mh.

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199521

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamköy Mh. ( 5. Cd. 1. Cd. 6. Hürriyet Sk. 4. Hürriyet Cd. Okul Cd. Atatürk Cd. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 3. Hürriyet Sk. 3. Cd. 2. Cd. 4. Sk. 7. Cd. 8. Hürriyet Sk. 8. Cd. 13. Sk. )

Dağkaraağaç Mh. ( Dağkaraağaç Sk. )

Dağyeni Mh. ( Çilengir Sk. Dağyeni Sk. Söğütalanı Sk. Kovalan Mevkii Sk. DAĞ YOLU BALCILAR SOKAK dağyeni halil yıldırım )

Hıdırbeyli Mh.

Ömerbeyli Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu )

Selatin Mh. ( 75. Yıl Selattin Tüneli İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Sk. Cevizli Sk. Gökoluk Sk. )

Yedieylül Mh. ( Alangüllü Sk. )

Mesudiye Mh. ( Atatürk Cd. )

Alangüllü Mh. ( Alangüllü Sk. )

Bozköy Mh. ( kuşçuküme evleri kuşçu küme evler kuşçu küme evler BOZKÖY KUŞÇU KÜME EVLER bozköy merkez sokak )

Dampınar Mh. ( Dampınar Sk. )

Habibler Mh. ( Habibler Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199676

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sayrakçı Mh. ( Sayrakçı Sk. )

Güneyyaka Mh. ( Güneyyaka Sk. )

Kisir Mh. ( Kisir Sk. )

Kaygıllı Mh. ( Kaygıllı Sk. )

Güzeltepe Mh. ( Güzeltepe Sk. )