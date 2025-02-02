Aydın'da Pazartesi günü, gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde soğuk hava, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkta bir artış olacak. Nem oranı yüksek, rüzgarlar ise genellikle hafif olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık daha rahat olacak ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava koşulu olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşmeye başlayacak ve nem oranı artacak.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Pazartesi, detaylı)

24:00 - 03:00 Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 8°C Nem : %84 Rüzgar Hızı : 1 km/s Rüzgar Yönü : 6 (Kuzeydoğu) Açıklama : Hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık soğuk seviyelerde kalacak. Nem oranı yüksek ve rüzgar çok hafif olacak. Gece dışarıda daha soğuk hissedilebilir.

03:00 - 06:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 7°C Nem : %85 Rüzgar Hızı : 1 km/s Rüzgar Yönü : 8 (Kuzeydoğu) Açıklama : Az bulutlu bir hava olacak, sıcaklık biraz daha düşecek ancak rüzgar hafif kalacak. Nem oranı çok yüksek, bu da havayı daha soğuk hissettirebilir.

06:00 - 09:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 10°C Nem : %81 Rüzgar Hızı : 3 km/s Rüzgar Yönü : 7 (Kuzeydoğu) Açıklama : Sabah saatlerinde az bulutlu hava devam edecek. Nem oranı hala yüksek ama sıcaklık biraz artacak. Hafif rüzgar olacak.

09:00 - 12:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 14°C Nem : %66 Rüzgar Hızı : 2 km/s Rüzgar Yönü : 16 (Doğu) Açıklama : Günün ilk saatlerinde hava oldukça ılıman olacak. Az bulutlu, rahat bir hava hakim olacak. Nem oranı biraz daha düşecek, rüzgarlar hafif kalacak.

12:00 - 15:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 18°C Nem : %57 Rüzgar Hızı : 7 km/s Rüzgar Yönü : 22 (Güneydoğu) Açıklama : Hava ısınacak ve az bulutlu bir atmosfer devam edecek. Bu saatlerde dışarıda olmak oldukça keyifli olacak, rüzgar hafif ama etkili olabilir.

15:00 - 18:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 16°C Nem : %71 Rüzgar Hızı : 4 km/s Rüzgar Yönü : 23 (Güneydoğu) Açıklama : Akşamüstü, hava biraz soğuyacak ama yine de rahat olacak. Az bulutlu hava devam ederken, rüzgar biraz daha kuvvetlenebilir.

18:00 - 21:00 Kuşadası'nda 'hoş geldin bebek' ziyaretleri devam ediyor Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 12°C Nem : %80 Rüzgar Hızı : 2 km/s Rüzgar Yönü : 10 (Batı) Açıklama : Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşerken, nem oranı yüksek olacak. Hava oldukça serinlemeye başlasa da rüzgar çok etkili olmayacak.

21:00 - 24:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 10°C Nem : %85 Rüzgar Hızı : 2 km/s Rüzgar Yönü : 8 (Kuzeydoğu) Açıklama : Gece saatlerinde hava oldukça soğuyacak. Az bulutlu hava devam ederken, nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

