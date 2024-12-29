Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3182622

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Körteke Mh. ( Merkez Küme Evleri Gölcük Sk. Karagedik Sk. Yayla Sk. YAYLA SOKAK KÖY YOLU Merkez Küme Evleri Gölcük Sk. Karagedik Sk. Yayla Sk. YAYLA SOKAK KÖY YOLU )

Örencik Mh. ( Örencik Sk. Göcek Sk. KÖY YOLU Örencik Sk. Göcek Sk. KÖY YOLU )

Tütüncüler Mh.

Güneyyaka Mh. ( Güneyyaka Sk. GÜNEYYAKA KÖY YOLU Güneyyaka Sk. GÜNEYYAKA KÖY YOLU )

Güvenir Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Akdam Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Akdam Sk. )

Kemer Mh. ( Kemer Sk. Kemer Sk. )

Kızıltepe Mh. ( Aşağı Alimanlar Sk. Yukarı Alimanlar Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Aşağı Alimanlar Sk. Yukarı Alimanlar Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183178

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Lozan Zafer Cd. Okul Sk. Ege Cd. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183702

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beşeylül Merkez Mh.

Mustafapaşa Mh. ( Alize Sk. Çakıl Sk. )

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183733

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurköy Mh. ( Umurköy Merkez Sk. )

Camızağılı Mh. ( Camızağılı Merkez Sk. )

Kuruköy Mh. ( Kuruköy Merkez Sk. )

Eskiçine Mh. ( Eskiçine Merkez Sk. )

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183775

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurlu Mh. ( Kanyaşı Küme Evleri Adnan Menderes Blv. )

Kuyucular Mh.

Çayyüzü Mh. ( Umurlu OSB 27. Sk. )

Beyköy Mh.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183943

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Esenköy Mh. ( Yeni Sk. Cedit Sk. Mezra Sk. Hamam Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183946

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kisir Mh. ( Kisir Sk. )

Güzeltepe Mh. ( Güzeltepe Sk. )

Kaygıllı Mh. ( Kaygıllı Sk. )

Güneyyaka Mh. ( Güneyyaka Sk. )

Sayrakçı Mh. ( Sayrakçı Sk. )