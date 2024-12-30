Aydın’da pazartesi günü ılıman bir hava etkili olacak. Parçalı bulutlu gökyüzüyle sıcaklık 5-14°C arasında değişirken, nem oranı akşam saatlerinde artış gösterecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00:

Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 10°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde. Nem oranı %68 ile orta düzeyde olacak. Rüzgar 4 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 18 km/sa olarak ölçülecek. Güne dışarıda başlayacak olanlar için ılıman bir sabah bekleniyor.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde sıcaklık 14°C’ye kadar yükselecek ve hissedilen sıcaklıkta bir değişiklik olmayacak. Nem oranı ise düşerek %57 seviyesine inecek. Rüzgar hızı 2 km/sa, maksimum hız yine 18 km/sa olacak. Bu saatler, açık havada vakit geçirmek için oldukça uygun.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra hava hafif serinlemeye başlayacak. Sıcaklık 11°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı artarak %70 olacak. Rüzgar ise 4 km/sa hızında esecek, maksimum hız ise yine 18 km/sa olacak. Akşam üstü saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C’ye, hissedilen sıcaklık ise yine 7°C’ye inecek. Nem oranı artış göstererek %84 seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı ise 3 km/sa, maksimum 15 km/sa olacak. Havanın serinlemesiyle birlikte dışarıda bulunanların kalın giyinmesi tavsiye edilir. Denizli'de 31 Aralık elektrik kesintisi: Merkezefendi'de elektrik kesintisi olacak mı?