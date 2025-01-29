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Bekir Başevirgen: “Kömür fiyatları 7 bin lirayı buldu”

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 30 Ocak 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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