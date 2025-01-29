Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 30 Ocak 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197646
- Saat : 11:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güney Mh. ( Kundurlar Sk. )
Hacıköseler Mh. ( Merkez Sk. Katrancı Sk. Yalnızevler Sk. Merkez Sk. Katrancı Sk. Yalnızevler Sk. )
Tatarmemişler Mh. ( Asar Sk. Asar Sk. )
Mutaflar Mh. ( Mutaflar Merkez Sk. Mutaflar Merkez Sk. )
Kavşıt Mh. ( Kavşıt Merkez Sk. Yayla Sk. Kavşıt Merkez Sk. Yayla Sk. )
Karahayıt Mh. ( Karahayıt Merkez Sk. İdil Sk. Karahayıt Merkez Sk. İdil Sk. )
İbrahimkavağı Mh. ( İbrahimkavağı Merkez Sk. İbrahimkavağı Merkez Sk. Çulhalar Sk. )
Elderesi Mh. ( Elderesi Merkez Sk. )
Dutluoluk Mh. ( Dutluoluk Merkez Sk. )
Çatak Mh. ( Çatak Merkez Sk. )
Alabayır Mh. ( Dereli Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197704
- Saat : 8:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeştepe Mh. ( Aydın Otogarı Aydın Otogarı )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197941
- Saat : 12:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Meşrutiyet Mh. ( Tuna Cd. Halide Hatun Cd. 2058. Sk. 2066. Sk. 2053. Sk. 2078. Sk. Batı Gazi Blv. 2068. Sk. 2062. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3198177
- Saat : 13:00 - 13:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adnan Menderes Mh. ( Koçarlı Cd. 543. Sk. 554. Sk. Enver Paşa Blv. 520. Sk. Kızılırmak Cd. 539. Sk. )