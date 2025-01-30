Aydın'da gün boyu çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı %88'e kadar çıkabilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00:

Sabah saatlerinde çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 13°C seviyesinde hissedilecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar 10 km/sa hızla esecek ve maksimum 27 km/sa hızına ulaşabilir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 19°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %63'e düşecek. Rüzgar 8 km/sa hızında esecek ve maksimum hız 27 km/sa olacak. Muğla’dan kırsaldaki çocuklara kitap desteği

15.00 - 18.00:

İkindi saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 16°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %79'a yükselecek. Rüzgar hızı 4 km/sa, maksimum hız ise 22 km/sa olacak.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde hava tekrar çok bulutlu bir görünüm kazanacak. Sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %88 ile oldukça yüksek seviyeye ulaşacak. Rüzgar hızı 6 km/sa, maksimum 20 km/sa olacak.