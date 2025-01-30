Aydın'da gün boyu çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı %88'e kadar çıkabilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Saatlik hava durumu detayı...
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09.00 - 12.00:
Sabah saatlerinde çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 13°C seviyesinde hissedilecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar 10 km/sa hızla esecek ve maksimum 27 km/sa hızına ulaşabilir.
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12.00 - 15.00:
Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 19°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %63'e düşecek. Rüzgar 8 km/sa hızında esecek ve maksimum hız 27 km/sa olacak.
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15.00 - 18.00:
İkindi saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 16°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %79'a yükselecek. Rüzgar hızı 4 km/sa, maksimum hız ise 22 km/sa olacak.
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18.00 - 21.00:
Akşam saatlerinde hava tekrar çok bulutlu bir görünüm kazanacak. Sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %88 ile oldukça yüksek seviyeye ulaşacak. Rüzgar hızı 6 km/sa, maksimum 20 km/sa olacak.
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21.00 - 24.00:
Gece saatlerinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 11°C seviyesinde olacak ve hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Nem oranı %83 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar 5 km/sa hızında esecek ve maksimum 14 km/sa hıza ulaşabilecek.
Aydın'da gün boyunca çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağış dikkat çekecek. Nem oranı %88'e kadar yükselirken rüzgarın gün boyunca zaman zaman şiddetini artırması bekleniyor. Yağış nedeniyle trafikte dikkatli olunması ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranılması öneriliyor.