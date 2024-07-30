Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASKİ) göre, 30/07/2024 tarihinde Efeler, Nazilli, Koçarlı, Bozdoğan, Didim, Kuşadası'nda ana boru arızası, depo bakım çalışması ve Aydem Kaynaklı elektrik kesintisi sebebi ile Zeybek Mahallesi, Dallıca Mahallesi, Ata Mahallesi, Haydarlı Mahallesi, Akçay Mahallesi, Akbük Mahallesi, Baltaköy Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Türkmen Mahallesi, Ovaeğmir Mahallesi'nde gerçekleşen su kesintisi aynı gün 18:00 itibari ile sona erecektir.

Editör: Simge Akbulut