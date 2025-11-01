Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan, ambalaj malzemeleri ve üretim ekipmanları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kuyucak’ta sahte deterjan operasyonu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 ton sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyon kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ev ve depoya baskın yapıldı.

Operasyonda ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi gibi üretim ekipmanları da bulundu. Sahte deterjan üretiminde kullanılan malzemelerle birlikte, Y.K. (32) ve M.B. (43) gözaltına alındı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yetkililer, sahte deterjanın hem tüketici sağlığı hem de piyasa güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Operasyonun, benzer suçların önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.