Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

İşte kesintilerle ilgili detaylı bilgiler:

Kesinti ID: 3079219

Saat: 09:30 - 15:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Alanı: Didim ilçesinin Ak-Yeniköy Mahallesi

Kesinti, Aşkabat Caddesi ve çevresindeki sokaklarda etkili olacak. Bu kapsamda, 1088. Sokak, 1091. Sokak, 1092. Sokak, 1095. Sokak, 1096. Sokak, 1100. Sokak, 1101. Sokak, 7299. Sokak, 1161. Sokak, Türkmenistan Caddesi, 1834. Sokak, 1920. Sokak, 8104. Sokak, Aksakallılar Caddesi ve 1933. Sokak gibi bölgeler kesintiden etkilenecek.

Çine’de planlı elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3081437

Saat: 10:00 - 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Alanı: Çine ilçesinin Soğancılar Mahallesi ve Hamitabat Mahallesi

Soğancılar Mahallesi'nde 197. Sokak, Şehit Adnan Özdemir Caddesi, 138. Çıkmaz Sokak, 152. Sokak, 160. Sokak, 168. Sokak, 142. Sokak, 140. Sokak, 179. Sokak, 183. Sokak ve 195. Sokak gibi bölgeler kesintiden etkilenecek. Hamitabat Mahallesi'nde ise 245. Sokak, 229. Sokak, 227. Sokak, Mehmet Yavaş Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, 247. Sokak, 241. Sokak, 240. Sokak, 238. Sokak, 235. Sokak, 215. Sokak, 211. Sokak, 209. Sokak, 178. Sokak ve 174. Sokak gibi bölgeler elektrik kesintisinden etkilenecek.

İncirliova’da elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3081693

Saat: 09:00 - 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Alanı: İncirliova ilçesinin Yazıdere Mahallesi ve Acarlar Mahallesi

Yazıdere Mahallesi'nde Yazıdere Sokak ve Acarlar Mahallesi'nde belirtilen alanlarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Vatandaşların dikkatine

Elektrik kesintilerinin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu süreçte, etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saat aralıklarında enerji kesintisinden etkilenebileceği ve buna göre planlama yapmaları gerektiği vurgulanıyor.