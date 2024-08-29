Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte kesintilerle ilgili detaylı bilgiler:
Didim’de elektrik kesintisi (Uzun süreli)
Kesinti ID: 3079219
Saat: 09:30 - 15:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti Alanı: Didim ilçesinin Ak-Yeniköy Mahallesi
Kesinti, Aşkabat Caddesi ve çevresindeki sokaklarda etkili olacak. Bu kapsamda, 1088. Sokak, 1091. Sokak, 1092. Sokak, 1095. Sokak, 1096. Sokak, 1100. Sokak, 1101. Sokak, 7299. Sokak, 1161. Sokak, Türkmenistan Caddesi, 1834. Sokak, 1920. Sokak, 8104. Sokak, Aksakallılar Caddesi ve 1933. Sokak gibi bölgeler kesintiden etkilenecek.
Çine’de planlı elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3081437
Saat: 10:00 - 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti Alanı: Çine ilçesinin Soğancılar Mahallesi ve Hamitabat Mahallesi
Soğancılar Mahallesi'nde 197. Sokak, Şehit Adnan Özdemir Caddesi, 138. Çıkmaz Sokak, 152. Sokak, 160. Sokak, 168. Sokak, 142. Sokak, 140. Sokak, 179. Sokak, 183. Sokak ve 195. Sokak gibi bölgeler kesintiden etkilenecek. Hamitabat Mahallesi'nde ise 245. Sokak, 229. Sokak, 227. Sokak, Mehmet Yavaş Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, 247. Sokak, 241. Sokak, 240. Sokak, 238. Sokak, 235. Sokak, 215. Sokak, 211. Sokak, 209. Sokak, 178. Sokak ve 174. Sokak gibi bölgeler elektrik kesintisinden etkilenecek.
İncirliova’da elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3081693
Saat: 09:00 - 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti Alanı: İncirliova ilçesinin Yazıdere Mahallesi ve Acarlar Mahallesi
Yazıdere Mahallesi'nde Yazıdere Sokak ve Acarlar Mahallesi'nde belirtilen alanlarda elektrik kesintisi yaşanacak.
Vatandaşların dikkatine
Elektrik kesintilerinin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu süreçte, etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saat aralıklarında enerji kesintisinden etkilenebileceği ve buna göre planlama yapmaları gerektiği vurgulanıyor.