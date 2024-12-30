Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 Salı günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3182632

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3182634

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Beylikdere Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3182636

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Orta Sk. Beylikdere Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183776

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuyucular Mh.

Beyköy Mh.

Umurlu Mh. ( Adnan Menderes Blv. Kanyaşı Küme Evleri Adnan Menderes Blv. Kanyaşı Küme Evleri )

Çayyüzü Mh. ( Umurlu OSB 27. Sk. Umurlu OSB 27. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183906

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğucak Mh. ( Sakız Villaları Küme Evleri 1425. Cd. Sakız Villaları Küme Evleri 1425. Cd. )