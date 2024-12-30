Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 Salı günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.
İşte kesintilerin detayları
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3182632
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş Mh. ( Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3182634
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Beylikdere Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3182636
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş Mh. ( Orta Sk. Beylikdere Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3183776
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyucular Mh.
Beyköy Mh.
Umurlu Mh. ( Adnan Menderes Blv. Kanyaşı Küme Evleri Adnan Menderes Blv. Kanyaşı Küme Evleri )
Çayyüzü Mh. ( Umurlu OSB 27. Sk. Umurlu OSB 27. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3183906
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğucak Mh. ( Sakız Villaları Küme Evleri 1425. Cd. Sakız Villaları Küme Evleri 1425. Cd. )