Aydın’da bugün hava parçalı bulutlu seyredecek. Sıcaklık gün boyu 15°C’ye kadar yükselirken gece saatlerinde rüzgar etkisini kaybediyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Hava durumu saat saat analiz:

Sabah saatleri: 09.00 - 12.00

Aydın’da sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10°C olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Nem oranı %63, rüzgar ise 5 km/sa ortalama hız ve 18 km/sa maksimum hızla esecek.

Öğle saatleri: 12.00 - 15.00

Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek seviyesine ulaşacak ve 15°C olacak. Hissedilen sıcaklık değişmezken, nem oranı %56 seviyelerine düşecek. Rüzgarın ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 19 km/sa olarak tahmin ediliyor.

İkindi saatleri: 15.00 - 18.00

İkindi saatlerinde hava durumu yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C olarak ölçülürken, nem oranı %73 seviyelerine yükselecek. Rüzgar ise hafifleyecek ve ortalama 1 km/sa, maksimum 18 km/sa hızla esecek.

Akşam saatleri: 18.00 - 21.00

Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşerek 9°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %68 seviyelerinde ölçülürken, rüzgarın ortalama hızı 2 km/sa, maksimum hızı 10 km/sa olacak.

Gece saatleri: 21.00 - 24.00

Geceye doğru hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Parçalı bulutlu hava eşliğinde sıcaklık 7°C olacak. Nem oranı %68 seviyesinde kalırken, rüzgar iyice hafifleyecek ve ortalama 1 km/sa, maksimum 10 km/sa hızında esecek.