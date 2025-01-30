Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 31 Ocak 2025 Cuma günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197621
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. Ovacık Sk. )
Belenova Mh. ( Belenova Sk. BELENOVA SOK. Belenova Sk. BELENOVA SOK. )
Ören Mh. ( Ören Sk. Ören Sk. )
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. Yeşildere Sk. )
Yukarıyakacık Mh. ( Yukarıyakacık Sk. Yukarıyakacık Sk. )
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197630
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ericek Mh. ( Ericek Sk. )
Sarıcaova Mh. ( SARICAOVA SOK. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. )
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )
Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. )
Musakolu Mh. ( MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. )
Kayaburnu Mh.
Muratdağı Mh. ( Muratdağı Sk. )
Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3198095
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş Mh. ( Bulgur Yaylası Sk. )
Kakkalan Mh. ( Çaputluçam Küme Evleri )
Hıdırbaba Mh. ( Hıdırbaba Yaylakavağı Küme Evleri )
Cumhuriyet Mh. ( Çaputluçam Küme Evleri )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3198357
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Vişne Sk. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Vişne Sk. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )