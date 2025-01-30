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Uşak'ta 31 Ocak su kesintisi: Uşak Banaz'da elektrikler ne zaman gelecek?

Uşak'ta 31 Ocak su kesintisi: Uşak Banaz'da elektrikler ne zaman gelecek?

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 31 Ocak 2025 Cuma günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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