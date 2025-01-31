Aydın'da gün boyunca çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklık düşüşlerine ve yüksek nem oranına dikkat! Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayı...

09.00 - 12.00:

Aydın’da sabah saatlerinde yoğun bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Hava sıcaklığı 14°C, hissedilen sıcaklık aynı seviyede olacak. Nem oranı %69 seviyesinde seyredecek. Rüzgar 4 km/sa hızla eserken maksimum 16 km/sa'ya ulaşabilir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde bulutlar dağılmadan etkisini sürdürecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %59 seviyesine düşerken rüzgar 3 km/sa hızında esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 18 km/sa olarak tahmin ediliyor.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra hava sıcaklığı 16°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yeniden artarak %73 seviyesine çıkacak. Rüzgar 4 km/sa hızında eserken maksimum 15 km/sa hıza ulaşabilir.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 13°C, nem oranı %79 seviyesinde olacak. Rüzgar 4 km/sa hızla eserken maksimum rüzgar hızı 13 km/sa olarak tahmin ediliyor.

21.00 - 24.00:

Gece saatlerinde bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 11°C'ye düşerken nem oranı %85’e yükselecek. Rüzgar oldukça sakinleşerek 2 km/sa hızında esecek ve maksimum 12 km/sa hıza ulaşacak.

Aydın'da gün boyunca yoğun bulutların hakimiyeti sürecek. Sabah ve öğleden sonra nispeten yüksek sıcaklıklar görülebilirken, akşam saatlerinden itibaren hava hızla serinleyecek. Yüksek nem oranı ve bulutlu hava nedeniyle dışarı çıkacakların dikkatli olması önerilir.