Aydın'da 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkması bu kesintiler, Aydın'ın Çine ve Nazilli ilçelerini mevcut. İşte detaylar:
Çine ilçesinde kesinti yaşanacak mahalleler
Kesinti ID: 3053022
Saat: 10:00 - 16:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Topçam Mahallesi : Örenyanı Sokak, Yağmuralanı Sokak, Sarnıç Sokak, Paklalar Sokak, Sarıkavak Sokak, Mezra Sokak, Dedeler Sokak
- Hacıpaşalar Mahallesi : Dinecik Sokak, Asmalar Sokak, Merkez Sokak
- Alabayır Mahallesi : Emiroğlu Sokak
Nazilli ilçesinde kesinti yaşanacak mahalleler
Kesinti ID: 3049859
Saat: 09:00 - 12:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Turan Mahallesi : 127. Sokak, 129. Sokak, 133. Sokak, 155. Sokak, Ziya Gökalp Caddesi, Kıbrıs Caddesi, 348. Sokak, 19 Mayıs Bulvarı
Kesinti ID: 3049861
Saat: 13:00 - 16:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- İstiklal Mahallesi : 171. Sokak, 526/1. Sokak, 613. Sokak
Kesinti ID: 3052926
Saat: 09:00 - 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Beğerli Mahallesi : Taşarası Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Boğazbağ Sokak, Ova Küme Evleri
- Uzunçam Mahallesi : Kızılca Sokak
ADM Elektrik Dağıtım Şirketi, organizasyonun kesintiye hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu. Planlı kesintiler sırasında enerji taleplerine yanıt verilememesi için gerçekleştirilecek önlemlerin alınması önemli.