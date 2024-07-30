Aydın'da 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkması bu kesintiler, Aydın'ın Çine ve Nazilli ilçelerini mevcut. İşte detaylar:

Çine ilçesinde kesinti yaşanacak mahalleler

Kesinti ID: 3053022

Saat: 10:00 - 16:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Topçam Mahallesi : Örenyanı Sokak, Yağmuralanı Sokak, Sarnıç Sokak, Paklalar Sokak, Sarıkavak Sokak, Mezra Sokak, Dedeler Sokak

Hacıpaşalar Mahallesi : Dinecik Sokak, Asmalar Sokak, Merkez Sokak

Alabayır Mahallesi : Emiroğlu Sokak

Nazilli ilçesinde kesinti yaşanacak mahalleler

Kesinti ID: 3049859

Saat: 09:00 - 12:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turan Mahallesi : 127. Sokak, 129. Sokak, 133. Sokak, 155. Sokak, Ziya Gökalp Caddesi, Kıbrıs Caddesi, 348. Sokak, 19 Mayıs Bulvarı

Kesinti ID: 3049861

Saat: 13:00 - 16:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal Mahallesi : 171. Sokak, 526/1. Sokak, 613. Sokak

Kesinti ID: 3052926

Saat: 09:00 - 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beğerli Mahallesi : Taşarası Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Boğazbağ Sokak, Ova Küme Evleri

Uzunçam Mahallesi : Kızılca Sokak

ADM Elektrik Dağıtım Şirketi, organizasyonun kesintiye hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu. Planlı kesintiler sırasında enerji taleplerine yanıt verilememesi için gerçekleştirilecek önlemlerin alınması önemli.