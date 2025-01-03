Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü ve 5 Ocak 2025 Pazar günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

4 Ocak 2025 Cumartesi günü

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183707

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185960

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Kaldırım Sk. Bozok Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd.)

5 Ocak 2025 Pazar günü

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3186726

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güvenir Mh. ( Akdam Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )

Güneyyaka Mh. ( GÜNEYYAKA KÖY YOLU Güneyyaka Sk. )

Körteke Mh. ( YAYLA SOKAK Yayla Sk. Karagedik Sk. Gölcük Sk. Merkez Küme Evleri KÖY YOLU )

Kızıltepe Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Yukarı Alimanlar Sk. Aşağı Alimanlar Sk. )

Tütüncüler Mh.

Örencik Mh. ( KÖY YOLU Göcek Sk. Örencik Sk. )

Kemer Mh. ( Kemer Sk. )