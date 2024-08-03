ADM'nin internet sitesinde güncellenen planlı çalışmalar dahilinde, Aydın’ın farklı ilçelerindeki mahalle ve sokaklarda yapılacak elektrik kesintileri düzenli olarak bildiriliyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 4 Ağustos Pazar günü 09:00 ile 09:30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Didim ilçesinde ise, 10:15 ile 12:15 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

İşte Aydın’ın ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin kesileceği ve geleceği saatlere dair detaylar…

Didim'de elektrik kesintisi yaşanacak sokaklar

Akbük Mh. ( 1254. Sk. 1217/3. Sk. 1252. Sk. 1250. Sk. 1217/4. Sk. 1251. Sk. 1245. Sk. 1243. Sk. 1237. Sk. 1226. Sk. 1225. Sk. 1216. Sk. 1218. Sk. 1220. Cd. 1223. Cd. 1224. Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi yaşanacak sokaklar

Yeni Sanayi Mh. ( 535. Sk. 533. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 511. Sk. 505. Sk. 501/1. Sk. 32. Sk. 172. Sk. 1006. Sk. 1002. Sk. 537. Sk. Mehmet Özalp Blv. 583. Sk. 581 )

Karaçay Mh. ( 303. Sk. 305. Sk. 309. Sk. 311. Sk. 313. Sk. 315. Sk. 317. Sk. 325. Sk. 329. Sk. 341. Sk. 42. Sk. 44. Sk. 46. Sk. 48. Sk. 50. Sk. 60. Sk. 64. Sk. Reşit Galip Cd. 34. Sk. 301. Sk. 279. Sk. 277. Sk. 275. Sk.)

Nazilli OSB ( Osb 1. Cd. )

Sümer Mh. ( 178. Sk. 184. Sk. 188. Sk. 188/1. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 236. Sk. 415. Sk. 423. Sk. 425. Sk. 429. Sk. 431. Sk. 433. Sk. 437. Sk. 441. Sk. 445. Sk. 447. Sk. 453. Sk. 457. Sk. 459. Sk. 473. Sk. 471. Sk. 469. Sk. 465. Sk. 463. Sk. 461. Sk. 479. Sk. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sümer Kampüsü İçi Yolu 483. Sk. 477. Sk. 182. Sk. Şehit Naci Ülker Blv. 186. Sk. Hürriyet Cd. )

Dumlupınar Mh. ( 523. Sk. 519. Sk. 343. Sk. 349. Sk. )

Çapahasan Mh. ( Nisan 19. Sk. 435/1. Sk. 421/1. Sk. 389/2. Sk. Hacı Nuri Cd. Beş Eylül Cd. 905. Sk. 903. Sk. 901. Sk. 899. Sk. 895. Sk. 893. Sk. 891. Sk. 889. Sk. 885. Sk. 435. Sk. 421. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 399. Sk. 391. Sk. 389/1. Sk. 389. Sk. 383. Sk. 381. Sk. 371. Sk. 369. Sk. 363. Sk. 264. Sk. 260. Sk. 250/1. Sk. 240. Sk. 238. Sk. 224. Sk. 222. Sk. 218. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 200. Sk. )