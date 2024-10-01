Aydın’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 194 bin TL olan 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, vergi cezası da uygulandı.

Kargo aracında yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, kargo aracına yüklenmek üzere hazırlanan 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin TL olan sahte zeytinyağına el konuldu. Sultanhisar ilçesindeki ikinci operasyonda ise 2 ayrı işletmede yapılan aramalarda, 1 milyon 344 bin TL değerinde 3 bin 360 litre sahte zeytinyağı ve dolum yapılmak üzere hazırlanan 3 bin 200 adet boş teneke ele geçirildi.

Vergi kaçakçılığına da ağır ceza

Olayın sadece sahte zeytinyağı ticareti ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda vergi kaçakçılığı da yapıldığı belirlendi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, sahte zeytinyağı ticaretine karışan 3 şüpheliye toplamda 3 milyon 138 bin TL tutarında vergi cezası kesti. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Sahte ürünler piyasaya sürülmek üzereydi

Ele geçirilen 14 bin 360 litre sahte zeytinyağının farklı illere kargo firmaları aracılığıyla gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Ürünlerin piyasa sürülmesi engellenirken, gıda güvenliğine yönelik bu tarz denetimlerin aralıksız süreceği açıklandı.