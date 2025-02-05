Aydın'da çarşamba günü rüzgarlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık akşam saatlerinde 5°C'ye kadar düşerken rüzgarın maksimum hızı 43 km/sa'ye ulaşacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın'da Çarşamba günü hava durumu: Saat saat detaylar

15.00 - 18.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %47

%47 Rüzgar: Ortalama hız 17 km/sa, maksimum hız 42 km/sa

Öğleden sonra Aydın'da rüzgar etkili olacak. Sıcaklık 9°C civarında kalacak ve hissedilen sıcaklık değerinde bir değişiklik olmayacak. Nem oranı nispeten düşük seyredecek. Dışarıda vakit geçirecek vatandaşların rüzgara karşı önlem alması önerilir.

18.00 - 21.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %55

%55 Rüzgar: Ortalama hız 16 km/sa, maksimum hız 43 km/sa

Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçerek 7°C seviyelerine inecek. Nem oranı artış gösterecek ve rüzgar maksimum 43 km/sa hızla esmeye devam edecek. Özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları olan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

21.00 - 24.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: 5°C

5°C Hissedilen Sıcaklık: 5°C

5°C Nem Oranı: %55

%55 Rüzgar: Ortalama hız 11 km/sa, maksimum hız 39 km/sa

Gece saatlerinde sıcaklık daha da düşerek 5°C seviyesine gerileyecek. Nem oranı %55 seviyesinde kalırken rüzgar bir miktar hız kaybetse de etkisini sürdürecek. Gece dışarı çıkacak olanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji yetkilileri Aydın’da etkili olan rüzgarlı hava nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle sürücüler rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat etmeli. Ayrıca, gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle üşütmemek adına vatandaşların kalın kıyafetler tercih etmeleri önemle tavsiye ediliyor.