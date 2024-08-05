6 Ağustos 2024 Salı günü Aydın'ın dört ilçesinde geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. Kesintiler, günlük yaşamda aksamalara neden olabilir ve bu nedenle vatandaşların hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Kesinti yapılacak bölgeler ve saatler

Didim : 09:30 - 15:30 saatleri arasında Ak - Yeniköy Mahallesi (Sanayi Küme Evleri, 2034. Sokak, Ova Sokak, Saygın Sokak, 2035. Sokak, Dilber Caddesi, Işılay Sokak, Mezarlık Başı Sokak)

Kuşadası : Davutlar Mahallesi (6774. Sokak, 6773. Sokak, Hasan Tahsin Caddesi, 6776. Sokak, Sivritepe Sokak, Selen Sokak, 1279. Sokak, Yakamoz Sokak, Kutlu Sokak, Şehit Alp Akyıl Sokak, Aydemir Sokak, İnönü Caddesi, Egemen Sokak) saat 10:00 - 12:00 Davutlar Mahallesi (Küçükyağcı Sokak, Muhtar Mehmet Özturan Sokak, Hürriyet Caddesi, Egemen Sokak)

Kuyucak : 10:00 - 13:00 saatleri arasında Yaylalı Mahallesi (Yaylalı Sokak)

Nazilli : İsabeyli Mahallesi (4444. Sokak, 1213. Sokak, 1250. Sokak, 9. Caddesi, Denizli Aydın Yolu) saat 09:00 - 13:00 Dallıca Mahallesi (1275. Sokak)

