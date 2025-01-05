Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesinti yapılacak ilçeler ve bölgeler:

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3186796

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bayraklıdede Mh.

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3187013

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dağyeni Mh. ( Dağyeni Sk. Kovalan Mevkii Sk. Çilengir Sk. Dağyeni Sk. Kovalan Mevkii Sk. Çilengir Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3187195

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozyurt Mh. ( Merkez Küme Evleri Merkez Küme Evleri )

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3187249

Saat : 10:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıdağ Mh. ( Ilıdağ Sk. )

Kuyucular Mh.

Eğrikavak Mh. ( yol Uşak Pınar Sk. Beyyurdu Sk. Merkez Sk. Daralanı Sk. yol Uşak Pınar Sk. Beyyurdu Sk. Merkez Sk. Daralanı Sk. )

Dalama Mh. ( köy yolu köy yolu )

Çarşı Mh. ( ova yolu 249 218 ova yolu 249 218 AKÇAKÜME EVLER SOKAK Hükümet Konağı Cd. Sanayi Bölgesi Sk. Kavak Sk. Kanuni Sk. Ozan Sk. Mevsim Sk. Hisar Sk. Türk Sk. Meltem Sk. Kıraç Sk. Avcı Cd. Pazar Yeri Sk. Okulyanı Sk. Şirin Sk. Şehit Er İlhan Apaydın Sk. Şehit Er Mehmet Aydın Sk. Şehit Er Fırat Lokmacı Sk. Şafak Sk. Çıkmaz Sk. Zümrüt Sk. Zirve Sk. Yıldız Sk. Yağmur Sk. Vatan Sk. Ulus Sk. Tarih Sk. Sezer Sk. Serçe Sk. Sağlık Sk. Saray Sk. Pamuk Sk. Okul Sk. Nazar Sk. Meşale Sk. Mercan Sk. Meral Sk. Mahmut Şen Blv. Lise Sk. Kıvılcım Sk. OSMAN AKÇA Kuran Kursu Sk. Kasım Sk. Kadife Sk. Işıl Sk. Güven Evler Sk. Gülay Sk. Gökkuşağı Sk. Eski Nazilli Cd. Ece Sk. Doğan Sk. Denizli Aydın Yolu Dalaman Sk. Başçayır Cd. Barış Sk. Ata Sk. Arık Sk. Alim Sk. )

Altıeylül Mh. ( Çayır Sk. Yayla Sk. Egemen Sk. Atakan Sk. Sarıoğlu Küme Evleri Güzel Sk. Kudret Sk. Ünlü Sk. Ömür Sk. Zakkum Sk. Zafer Sk. Takvim Sk. Tahir Aydın Sk. Soylu Sk. Pamuklu Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Martı Sk. Kanarya Sk. Güvercin Sk. Gülden Sk. Emniyet Sk. Denizli Aydın Yolu Dalama Cd. Başaran Sk. )

Serdaroğlu Mh. ( Köy yolu Deniz Sk. SAHA SOKAK Aynakadın Küme Evleri Yunus Emre Sk. 51. Sk. Harman Sk. Güven Sk. Yeşil Sk. Sur Sk. 100. Yıl Cd. Başçayır Cd. Bayraklı Sk. Şimşek Sk. Şeker Sk. Şahin Sk. Zeybek Sk. Yıldırım Sk. Yaren Sk. Ulu Sk. Soydan Sk. Sağlam Sk. Sabır Sk. Mutlu Sk. Meşrutiyet Sk. Mevlana Sk. Marmara Sk. Kevser Sk. Karınca Sk. Kaplan Sk. Kale Sk. Kahraman Sk. Ihlamur Sk. Güçlü Sk. Güneş Sk. Gelincik Sk. Gazi Sk. Firuze Sk. Ekin Sk. Dost Sk. Derman Sk. Denizli Aydın Yolu Dalama Cd. Ceylan Sk. Cennet Sk. Cem Sk. Bülbül Sk. Beyazgül Sk. Bereket Sk. Bahçe Sk. Badem Sk. Aslan Sk. Arı Sk. Akan Sk. )

Soğukkuyu Mh. ( BAŞÇAYIR CD. Çarşı Mh. Başçayır Cad. Nisan 19. Sk. Çınar Sk. Doktor Ahmet Koç Sk. Gümüş Sk. Yiğit Sk. Tütün Sk. Kurtuluş Sk. Petek Sk. Yonca Sk. Eski Aydın Nazilli Cd. Batı Park Cd. Şen Sk. Şelale Sk. İstasyon Cd. Çimen Sk. Çiftlik Cd. Çeşme Sk. Çay Kenarı Sk. Yasemin Sk. Yaprak Sk. Türkoğlu Sk. Tomurcuk Sk. Tarım Sk. Stad Sk. Sağlık Ocağı Sk. Paşa Sk. Papatya Sk. Mesut Sk. Menekşe Sk. Manolya Sk. Lale Sk. Kuzey Çağlayan Sk. Kuzey Kozanoğlu Sk. Kore Gazi Sk. Kardelen Sk. Karanfil Sk. Hamam Sk. Güney Çağlayan Sk. Güney Kozanoğlu Sk. Güney Ddy. Sk. Gar Sk. Gamze Sk. Gabay Sk. Gabay Arka Sk. Eylül Sk. Esen Sk. Ege Sk. Değirmen Sk. Denktaş Sk. Bayraklı Sk. Anıt Sk. Alimolla Sk. )

Yavuzköy Mh. ( Kanal Köprüsü Yavuzköy Sk. Denizli Aydın Yolu )

Uzundere Mh. ( Hüseyinciler Sk. Köseler Sk. Keller Sk. Uzundere Sk. )

Sarıçam Mh. ( SARIÇAM SOK Cumayanı 1. Sk. Kestane Sk. Sarıçam Sk. )

Ovaköy Mh. ( Veziroğlu Sk. )

Mezeköy Mh. ( Mezeköy Mh. Mezeköy Sk. )

Menteşeler Mh. ( Menteşeler Sk. )

Kızılcayer Mh. ( 710 SOK 504 )

Kızılcaköy Mh. ( İmamlar Sk. Armutalan Sk. Bitler Sk. Kızılcaköy Sk. )

Kıran Mh. ( Kıran 1. Sk. Kıran Sk. )

Ketenyeri Mh. ( İmamlar Sk. Ketenyeri Sk. )

Karatepe Mh. ( Kösealan Sk. Karatepe Sk. )

Gündoğan Mh. ( Gündoğan Sk. )

Gökkiriş Mh. ( Çobanlar Sk. Orta Sk. Ağalar Sk. Arıkbaşı Sk. Gökkiriş Sk. )

Cumayanı Mh. ( Kıryaka Sk. Cumayanı 1. Sk. Cefarlar Sk. Cumayanı Sk. )

Başçayır Mh. ( Yağcılar Sk. Hocalar Sk. Yaka Sk. Güllü Köy Sk. Biciler Sk. Çarşı Sk. Başçayır Köyü Yolu )

Baklaköy Mh. ( ova yolu )

Akçaköy Mh. ( Küçükormanlar Sk. Büyükormanlar Sk. Kayalık Sk. Orta Sk. 1056. Sk. Aydın Ödemiş Yolu )

Ahatlar Mh. ( Aşağı Sk. Ahatlar Sk. )