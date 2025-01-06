Aydın’da Pazartesi günü genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde parçalı bulutlar görülecek, öğleden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar 9-16°C arasında değişirken, günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde ölçülecek. Nem oranı gün boyunca %65-81 arasında değişirken, akşam ve gece saatlerinde artış gösterecek.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Pazartesi)

Sabah saatleri: Hafif serin ve parçalı bulutlu

09.00-12.00 arasında Aydın’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C seviyelerinde ölçülecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %72 seviyesinde, rüzgar ise 2 km/sa hızında hafif esecek. Maksimum rüzgar hızı 14 km/sa olarak tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde hafif serin bir hava hâkim.

Öğle saatleri: Güneş kendini gösteriyor

12.00-15.00 saatleri arasında hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 16°C’ye kadar yükselecek. Bu, gün içerisindeki en yüksek sıcaklık olacak. Hissedilen sıcaklık da 16°C. Nem oranı %65’e düşerken, rüzgar hızı 2 km/sa, maksimum hızı ise 15 km/sa olacak. Güneşin etkisiyle öğle saatleri ılık bir hava sunacak.

İkindi saatleri: Hafif serinleme başlıyor

15.00-18.00 arasında hava yine az bulutlu kalacak ancak sıcaklık 14°C’ye düşecek. Nem oranı %75’e yükselirken, rüzgar oldukça hafif, 1 km/sa hızında esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 13 km/sa olarak tahmin ediliyor. Güneşin etkisinin azalmasıyla hava yeniden serinlemeye başlayacak.

Akşam saatleri: Nem oranı artıyor

18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek ve hava az bulutlu olacak. Nem oranı %81’e kadar yükselerek, hafif nemli bir his yaratabilir. Rüzgar hızı 1 km/sa, maksimum hız ise 4 km/sa olacak. Akşam saatlerinde sakin ve soğuk bir hava bekleniyor.

Gece saatleri: Serin ve az bulutlu

21.00-24.00 saatleri arasında hava az bulutlu kalmaya devam edecek. Sıcaklık 9°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %80 olarak ölçülürken, rüzgar hızı 3 km/sa ve maksimum rüzgar hızı 6 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gece soğuk hava etkili olacak, özellikle dışarı çıkacakların kalın giysilerle önlem alması önerilir.