Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 6 Şubat 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197681

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197683

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Orta Sk. Beylikdere Sk. Orta Sk. Beylikdere Sk. Orta Sk. Beylikdere Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199434

Saat : 11:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzipaşa Mh. ( 4252. Sk. 4250. Sk. 4241. Sk. 4239. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4211. Sk. 4223. Sk. Atanaj Cd. 4224. Sk. 4252. Sk. 4250. Sk. 4241. Sk. 4239. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4211. Sk. 4223. Sk. Atanaj Cd. 4224. Sk. 4252. Sk. 4250. Sk. 4241. Sk. 4239. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4211. Sk. 4223. Sk. Atanaj Cd. 4224. Sk. )

Akbük Mh.

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199437

Saat : 13:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( 800. Sk. Atatürk Blv. 800. Sk. Atatürk Blv. 800. Sk. Atatürk Blv. )

Efeler Mh. ( 1315. Sk. 1316. Sk. 1318. Sk. Anadolu Cd. Atatürk Blv. Çakırcalı Cd. Kafadar Cd. 1317. Sk. 1315. Sk. 1316. Sk. 1318. Sk. Anadolu Cd. Atatürk Blv. Çakırcalı Cd. Kafadar Cd. 1317. Sk. 1315. Sk. 1316. Sk. 1318. Sk. Anadolu Cd. Atatürk Blv. Çakırcalı Cd. Kafadar Cd. 1317. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3199443

Saat : 14:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mersindere Mh. ( 3626. Sk. 3620. Sk. 3625. Sk. 3623. Sk. Arguvan Cd. 3625 Sokak 3626. Sk. 3620. Sk. 3625. Sk. 3623. Sk. Arguvan Cd. 3625 Sokak 3626. Sk. 3620. Sk. 3625. Sk. 3623. Sk. Arguvan Cd. 3625 Sokak )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200519

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaygıllı Mh. ( Kaygıllı Sk. Kaygıllı Sk. Kaygıllı Sk. )

Sofular Mh. ( Sofular Sk. Sofular Sk. Sofular Sk. )

Demirçay Mh. ( Demirçay Sk. Demirçay Sk. Demirçay Sk. )

Çavdar Mh. ( Çavdar Sk. Çavdar Sk. Çavdar Sk. )

Bayırdamı Mh. ( Bayırdamı Sk. Bayırdamı Sk. Bayırdamı Sk. )

Avcılar Mh. ( Avcılar Sk. Avcılar Sk. Avcılar Sk. )

Arslanyaylası Mh. ( Arslanyaylası Sk. Arslanyaylası Sk. Arslanyaylası Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200640

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( Yeşil Site Zümrüt Sk. Yeşil Site Sultan Selim Sk. 582. Sk. Yeşil Site Zümrüt Sk. Yeşil Site Sultan Selim Sk. 582. Sk. Yeşil Site Zümrüt Sk. Yeşil Site Sultan Selim Sk. 582. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200641

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( Deniz Sitesi Çk. Sk. 702. Sk. Esin Engin Sk. 703. Sk. Esin Engin 1. Sk. Deniz Sitesi Çk. Sk. 702. Sk. Esin Engin Sk. 703. Sk. Esin Engin 1. Sk. Deniz Sitesi Çk. Sk. 702. Sk. Esin Engin Sk. 703. Sk. Esin Engin 1. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200642

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( Esin Engin Sk. 582. Sk. 704. Sk. Esin Engin Sk. 582. Sk. 704. Sk. Esin Engin Sk. 582. Sk. 704. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200709

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. ( 1148. Sk. 1148. Sk. 1148. Sk. Yoran Cd. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1173. Sk. 1172. Sk. 1109/2. Sk. 1160/2. Sk. 1158. Sk. 1160/1. Sk. 1165/2. Sk. 1165/1. Sk. 1164/1. Sk. 1101/1. Sk. 1097. Sk. 1098. Sk. 1024. Sk. 1028. Sk. 1002/5. Sk. 1015. Sk. 1006/1. Sk. Şehit Kubilay Cd. Didim Otogarı İçi Yolu Didim Otogarı Didim Avm 1171. Sk. 1026. Sk. 1002/3. Sk. 1149. Sk. 1143. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1140. Sk. 1136. Sk. 1135. Sk. 1133. Sk. 1131. Sk. 1116. Sk. 1114. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1072. Sk. 1039. Sk. 1027. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1170. Sk. 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. 1160. Sk. 1159. Sk. 1142. Sk. Didim İlçe Devlet Hastanesi Olimpiyat Cd. 1144. Sk. 1141. Sk. 1123. Sk. 1113. Sk. 1110. Sk. 1105. Sk. 1101. Sk. 1095. Sk. 1094/3. Sk. 1094/1. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1087. Sk. 1164. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1024/1. Sk. 1013. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Uğur Mumcu Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Kurtuluş Cd. Kocakuyu Cd. İnönü Blv. Güllüdam Cd. Esentepe Cd. Cumhuriyet Cd. 19 Mayıs Cd. 1152. Sk. 1151. Sk. 1150. Sk. 1147. Sk. 5400 Sk. 1116 sok. 6310 Sk. 1172 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1000 Sk. 1005 Sk. 1175 Sk. 1180. Sk. 1176. Sk. 1175. Sk. 1174. Sk. 1025. Sk. 1181. Sk. 1156. Sk. 1129. Sk. 1122. Sk. 1130. Sk. 1119. Sk. 1003/1. Sk. 1138. Sk. 1122/1. Sk. 1002/2. Sk. 1029. Sk. 1006. Sk. 1002/1. Sk. 1002/4. Sk. 1148. Sk. Yoran Cd. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1173. Sk. 1172. Sk. 1109/2. Sk. 1160/2. Sk. 1158. Sk. 1160/1. Sk. 1165/2. Sk. 1165/1. Sk. 1164/1. Sk. 1101/1. Sk. 1097. Sk. 1098. Sk. 1024. Sk. 1028. Sk. 1002/5. Sk. 1015. Sk. 1006/1. Sk. Şehit Kubilay Cd. Didim Otogarı İçi Yolu Didim Otogarı Didim Avm 1171. Sk. 1026. Sk. 1002/3. Sk. 1149. Sk. 1143. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1140. Sk. 1136. Sk. 1135. Sk. 1133. Sk. 1131. Sk. 1116. Sk. 1114. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1072. Sk. 1039. Sk. 1027. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1170. Sk. 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. 1160. Sk. 1159. Sk. 1142. Sk. Didim İlçe Devlet Hastanesi Olimpiyat Cd. 1144. Sk. 1141. Sk. 1123. Sk. 1113. Sk. 1110. Sk. 1105. Sk. 1101. Sk. 1095. Sk. 1094/3. Sk. 1094/1. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1087. Sk. 1164. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1024/1. Sk. 1013. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Uğur Mumcu Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Kurtuluş Cd. Kocakuyu Cd. İnönü Blv. Güllüdam Cd. Esentepe Cd. Cumhuriyet Cd. 19 Mayıs Cd. 1152. Sk. 1151. Sk. 1150. Sk. 1147. Sk. 5400 Sk. 1116 sok. 6310 Sk. 1172 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1000 Sk. 1005 Sk. 1175 Sk. 1180. Sk. 1176. Sk. 1175. Sk. 1174. Sk. 1025. Sk. 1181. Sk. 1156. Sk. 1129. Sk. 1122. Sk. 1130. Sk. 1119. Sk. 1003/1. Sk. 1138. Sk. 1122/1. Sk. 1002/2. Sk. 1029. Sk. 1006. Sk. 1002/1. Sk. 1002/4. Sk. 1148. Sk. Yoran Cd. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri 1173. Sk. 1172. Sk. 1109/2. Sk. 1160/2. Sk. 1158. Sk. 1160/1. Sk. 1165/2. Sk. 1165/1. Sk. 1164/1. Sk. 1101/1. Sk. 1097. Sk. 1098. Sk. 1024. Sk. 1028. Sk. 1002/5. Sk. 1015. Sk. 1006/1. Sk. Şehit Kubilay Cd. Didim Otogarı İçi Yolu Didim Otogarı Didim Avm 1171. Sk. 1026. Sk. 1002/3. Sk. 1149. Sk. 1143. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1140. Sk. 1136. Sk. 1135. Sk. 1133. Sk. 1131. Sk. 1116. Sk. 1114. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1072. Sk. 1039. Sk. 1027. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1170. Sk. 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. 1160. Sk. 1159. Sk. 1142. Sk. Didim İlçe Devlet Hastanesi Olimpiyat Cd. 1144. Sk. 1141. Sk. 1123. Sk. 1113. Sk. 1110. Sk. 1105. Sk. 1101. Sk. 1095. Sk. 1094/3. Sk. 1094/1. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1087. Sk. 1164. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1024/1. Sk. 1013. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Uğur Mumcu Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Kurtuluş Cd. Kocakuyu Cd. İnönü Blv. Güllüdam Cd. Esentepe Cd. Cumhuriyet Cd. 19 Mayıs Cd. 1152. Sk. 1151. Sk. 1150. Sk. 1147. Sk. 5400 Sk. 1116 sok. 6310 Sk. 1172 Sk. 1113 Sk. 1167 Sk. 1141 Sk. 1111 Sk. 1163 Sk. 1000 Sk. 1005 Sk. 1175 Sk. 1180. Sk. 1176. Sk. 1175. Sk. 1174. Sk. 1025. Sk. 1181. Sk. 1156. Sk. 1129. Sk. 1122. Sk. 1130. Sk. 1119. Sk. 1003/1. Sk. 1138. Sk. 1122/1. Sk. 1002/2. Sk. 1029. Sk. 1006. Sk. 1002/1. Sk. 1002/4. Sk. )

Altınkum Mh. ( 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. )



Yeni Mh. ( Kıtıklı Cd. 876. Sk. 860. Sk. 918. Sk. 148. Sk. 910. Sk. 892/1. Sk. 881. Sk. 850. Sk. Dostluk Cd. 909/1. Sk. 908. Sk. 901. Sk. 878. Sk. 877/1. Sk. 861. Sk. 919. Sk. 914. Sk. 912. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 900. Sk. 897. Sk. 893. Sk. 889/1. Sk. 864. Sk. 857. Sk. 855. Sk. 839. Sk. 915. Sk. 909. Sk. 906. Sk. 895. Sk. 894. Sk. 879. Sk. 854. Sk. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Kıtıklı Cd. İnönü Blv. Gonca Cd. Egemenlik Cd. Aydın Cd. 917. Sk. 913. Sk. 911. Sk. 907. Sk. 903. Sk. 899. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 880. Sk. 870. Sk. 868. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 856. Sk. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. Kıtıklı Cd. 876. Sk. 860. Sk. 918. Sk. 148. Sk. 910. Sk. 892/1. Sk. 881. Sk. 850. Sk. Dostluk Cd. 909/1. Sk. 908. Sk. 901. Sk. 878. Sk. 877/1. Sk. 861. Sk. 919. Sk. 914. Sk. 912. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 900. Sk. 897. Sk. 893. Sk. 889/1. Sk. 864. Sk. 857. Sk. 855. Sk. 839. Sk. 915. Sk. 909. Sk. 906. Sk. 895. Sk. 894. Sk. 879. Sk. 854. Sk. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Kıtıklı Cd. İnönü Blv. Gonca Cd. Egemenlik Cd. Aydın Cd. 917. Sk. 913. Sk. 911. Sk. 907. Sk. 903. Sk. 899. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 880. Sk. 870. Sk. 868. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 856. Sk. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. Kıtıklı Cd. 876. Sk. 860. Sk. 918. Sk. 148. Sk. 910. Sk. 892/1. Sk. 881. Sk. 850. Sk. Dostluk Cd. 909/1. Sk. 908. Sk. 901. Sk. 878. Sk. 877/1. Sk. 861. Sk. 919. Sk. 914. Sk. 912. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 900. Sk. 897. Sk. 893. Sk. 889/1. Sk. 864. Sk. 857. Sk. 855. Sk. 839. Sk. 915. Sk. 909. Sk. 906. Sk. 895. Sk. 894. Sk. 879. Sk. 854. Sk. Selanik Cd. Ortaokul Cd. Kıtıklı Cd. İnönü Blv. Gonca Cd. Egemenlik Cd. Aydın Cd. 917. Sk. 913. Sk. 911. Sk. 907. Sk. 903. Sk. 899. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 890. Sk. 880. Sk. 870. Sk. 868. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 856. Sk. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. )

Hisar Mh. ( 2176 Sk. 2131 Sk. 2102 Sk. 2154. Sk. 2103. Sk. 2174. Sk. 2101. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2160. Sk. 2127/1. Sk. 2165. Sk. 2168 Sk. 2177. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2173. Sk. 2101/1. Sk. 2171. Sk. 2166. Sk. 2164/2. Sk. 2163. Sk. 2131. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2175. Sk. 2170. Sk. 2127. Sk. 2125. Sk. 2164/1. Sk. 2158. Sk. Selanik Cd. 2108. Sk. 2241. Sk. 2240. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2234. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2164. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2155. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2107. Sk. 2235. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. Esentepe Cd. 2113. Sk. 2109. Sk. 2176 Sk. 2131 Sk. 2102 Sk. 2154. Sk. 2103. Sk. 2174. Sk. 2101. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2160. Sk. 2127/1. Sk. 2165. Sk. 2168 Sk. 2177. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2173. Sk. 2101/1. Sk. 2171. Sk. 2166. Sk. 2164/2. Sk. 2163. Sk. 2131. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2175. Sk. 2170. Sk. 2127. Sk. 2125. Sk. 2164/1. Sk. 2158. Sk. Selanik Cd. 2108. Sk. 2241. Sk. 2240. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2234. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2164. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2155. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2107. Sk. 2235. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. Esentepe Cd. 2113. Sk. 2109. Sk. 2176 Sk. 2131 Sk. 2102 Sk. 2154. Sk. 2103. Sk. 2174. Sk. 2101. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2160. Sk. 2127/1. Sk. 2165. Sk. 2168 Sk. 2177. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2173. Sk. 2101/1. Sk. 2171. Sk. 2166. Sk. 2164/2. Sk. 2163. Sk. 2131. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2175. Sk. 2170. Sk. 2127. Sk. 2125. Sk. 2164/1. Sk. 2158. Sk. Selanik Cd. 2108. Sk. 2241. Sk. 2240. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2237. Sk. 2236. Sk. 2234. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2164. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2155. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2107. Sk. 2235. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. Esentepe Cd. 2113. Sk. 2109. Sk. )

Fevzipaşa Mh. ( 4028. Sk. 4026. Sk. Sultan Cd. 4001. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4000. Sk. 4028. Sk. 4026. Sk. Sultan Cd. 4001. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4000. Sk. 4028. Sk. 4026. Sk. Sultan Cd. 4001. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4000. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200710

Saat : 17:30 - 18:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( 849. Sk. 19 Mayıs Cd. 856. Sk. 865. Sk. 866. Sk. 867. Sk. 868. Sk. 870. Sk. 880. Sk. 890. Sk. 891. Sk. 892. Sk. 899. Sk. 903. Sk. 907. Sk. 911. Sk. 913. Sk. 917. Sk. Aydın Cd. Egemenlik Cd. Gonca Cd. İnönü Blv. Kıtıklı Cd. Ortaokul Cd. Selanik Cd. 854. Sk. 879. Sk. 894. Sk. 895. Sk. 906. Sk. 909. Sk. 915. Sk. 839. Sk. 855. Sk. 857. Sk. 864. Sk. 889/1. Sk. 893. Sk. 897. Sk. 900. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 904/1. Sk. 905. Sk. 912. Sk. 914. Sk. 919. Sk. 861. Sk. 877/1. Sk. 878. Sk. 901. Sk. 908. Sk. 909/1. Sk. Dostluk Cd. 850. Sk. 881. Sk. 892/1. Sk. 910. Sk. 148. Sk. 918. Sk. 860. Sk. 876. Sk. Kıtıklı Cd. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. 856. Sk. 865. Sk. 866. Sk. 867. Sk. 868. Sk. 870. Sk. 880. Sk. 890. Sk. 891. Sk. 892. Sk. 899. Sk. 903. Sk. 907. Sk. 911. Sk. 913. Sk. 917. Sk. Aydın Cd. Egemenlik Cd. Gonca Cd. İnönü Blv. Kıtıklı Cd. Ortaokul Cd. Selanik Cd. 854. Sk. 879. Sk. 894. Sk. 895. Sk. 906. Sk. 909. Sk. 915. Sk. 839. Sk. 855. Sk. 857. Sk. 864. Sk. 889/1. Sk. 893. Sk. 897. Sk. 900. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 904/1. Sk. 905. Sk. 912. Sk. 914. Sk. 919. Sk. 861. Sk. 877/1. Sk. 878. Sk. 901. Sk. 908. Sk. 909/1. Sk. Dostluk Cd. 850. Sk. 881. Sk. 892/1. Sk. 910. Sk. 148. Sk. 918. Sk. 860. Sk. 876. Sk. Kıtıklı Cd. 849. Sk. 19 Mayıs Cd. 856. Sk. 865. Sk. 866. Sk. 867. Sk. 868. Sk. 870. Sk. 880. Sk. 890. Sk. 891. Sk. 892. Sk. 899. Sk. 903. Sk. 907. Sk. 911. Sk. 913. Sk. 917. Sk. Aydın Cd. Egemenlik Cd. Gonca Cd. İnönü Blv. Kıtıklı Cd. Ortaokul Cd. Selanik Cd. 854. Sk. 879. Sk. 894. Sk. 895. Sk. 906. Sk. 909. Sk. 915. Sk. 839. Sk. 855. Sk. 857. Sk. 864. Sk. 889/1. Sk. 893. Sk. 897. Sk. 900. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 904/1. Sk. 905. Sk. 912. Sk. 914. Sk. 919. Sk. 861. Sk. 877/1. Sk. 878. Sk. 901. Sk. 908. Sk. 909/1. Sk. Dostluk Cd. 850. Sk. 881. Sk. 892/1. Sk. 910. Sk. 148. Sk. 918. Sk. 860. Sk. 876. Sk. Kıtıklı Cd. )

Altınkum Mh. ( 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 166. Sk. 17. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 177. Sk. 179. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 40. Sk. 45. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Aldemir Cd. Aydın Cd. Doğan Cd. Dolunay Cd. Esen Cd. İnönü Blv. Karakol Cd. Kıtıklı Cd. Poyraz Cd. Şencan Cd. 127. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 156. Sk. 160. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 199. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 206. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 130/1. Sk. Gümüşpala Cd. 128. Sk. 154. Sk. 157. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 174. Sk. 180. Sk. 188. Sk. 198. Sk. 202. Sk. 56. Sk. Dostluk Cd. 203. Sk. Ilgın Cd. 46. Sk. Kamelya Cd. 127/1. Sk. 129. Sk. 140. Sk. 159. Sk. 174/1. Sk. 204. Sk. Ankara Cd. 130. Sk. 142. Sk. 143. Sk. Kocaharıp Cd. Karaelmas Cd. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 376. Sk. 377. Sk. 378. Sk. Gümüşpala Cd. MERCİMEK CADDESİ Gümüşpala Cd. 140 SOKAK 165. Sk. 68. Sk. 162. Sk. 164. Sk. Gevrek Küme Evleri Hürriyet Cd. 154/1. Sk. 161. Sk. 167. Sk. 197. Sk. 21. Sk. 141. Sk. 149. Sk. 208/1. Sk. )

Cumhuriyet Mh. ( 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1150. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 19 Mayıs Cd. Cumhuriyet Cd. Esentepe Cd. Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1007. Sk. 1012. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1023. Sk. 1027. Sk. 1039. Sk. 1072. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1114. Sk. 1116. Sk. 1131. Sk. 1133. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. 1143. Sk. 1149. Sk. 1002/3. Sk. 1026. Sk. 1171. Sk. Didim Avm Didim Otogarı Didim Otogarı İçi Yolu Şehit Kubilay Cd. 1006/1. Sk. 1015. Sk. 1002/5. Sk. 1028. Sk. 1024. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1101/1. Sk. 1164/1. Sk. 1165/1. Sk. 1165/2. Sk. 1160/1. Sk. 1158. Sk. 1160/2. Sk. 1109/2. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri Yoran Cd. 1002/4. Sk. 1002/1. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1002/2. Sk. 1122/1. Sk. 1138. Sk. 1003/1. Sk. 1119. Sk. 1130. Sk. 1122. Sk. 1129. Sk. 1156. Sk. 1181. Sk. 1025. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. 1180. Sk. 1175 Sk. 1005 Sk. 1000 Sk. 1163 Sk. 1111 Sk. 1141 Sk. 1167 Sk. 1113 Sk. 1172 Sk. 6310 Sk. 1116 sok. 5400 Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1150. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 19 Mayıs Cd. Cumhuriyet Cd. Esentepe Cd. Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1007. Sk. 1012. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1023. Sk. 1027. Sk. 1039. Sk. 1072. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1114. Sk. 1116. Sk. 1131. Sk. 1133. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. 1143. Sk. 1149. Sk. 1002/3. Sk. 1026. Sk. 1171. Sk. Didim Avm Didim Otogarı Didim Otogarı İçi Yolu Şehit Kubilay Cd. 1006/1. Sk. 1015. Sk. 1002/5. Sk. 1028. Sk. 1024. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1101/1. Sk. 1164/1. Sk. 1165/1. Sk. 1165/2. Sk. 1160/1. Sk. 1158. Sk. 1160/2. Sk. 1109/2. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri Yoran Cd. 1002/4. Sk. 1002/1. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1002/2. Sk. 1122/1. Sk. 1138. Sk. 1003/1. Sk. 1119. Sk. 1130. Sk. 1122. Sk. 1129. Sk. 1156. Sk. 1181. Sk. 1025. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. 1180. Sk. 1175 Sk. 1005 Sk. 1000 Sk. 1163 Sk. 1111 Sk. 1141 Sk. 1167 Sk. 1113 Sk. 1172 Sk. 6310 Sk. 1116 sok. 5400 Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1016. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1031. Sk. 1034. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1048. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1112/1. Sk. 1134. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1150. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 19 Mayıs Cd. Cumhuriyet Cd. Esentepe Cd. Güllüdam Cd. İnönü Blv. Kocakuyu Cd. Kurtuluş Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Uğur Mumcu Cd. Yoran Cd. 1009. Sk. 1013. Sk. 1024/1. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1164. Sk. 1087. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1094/1. Sk. 1094/3. Sk. 1095. Sk. 1101. Sk. 1105. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. 1123. Sk. 1141. Sk. 1144. Sk. Olimpiyat Cd. Didim İlçe Devlet Hastanesi 1142. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1000. Sk. 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1007. Sk. 1012. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1023. Sk. 1027. Sk. 1039. Sk. 1072. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1114. Sk. 1116. Sk. 1131. Sk. 1133. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. 1143. Sk. 1149. Sk. 1002/3. Sk. 1026. Sk. 1171. Sk. Didim Avm Didim Otogarı Didim Otogarı İçi Yolu Şehit Kubilay Cd. 1006/1. Sk. 1015. Sk. 1002/5. Sk. 1028. Sk. 1024. Sk. 1098. Sk. 1097. Sk. 1101/1. Sk. 1164/1. Sk. 1165/1. Sk. 1165/2. Sk. 1160/1. Sk. 1158. Sk. 1160/2. Sk. 1109/2. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. Vinsan Arkası İşyeri Ve Gecekondu Küme Evleri Yoran Cd. 1002/4. Sk. 1002/1. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1002/2. Sk. 1122/1. Sk. 1138. Sk. 1003/1. Sk. 1119. Sk. 1130. Sk. 1122. Sk. 1129. Sk. 1156. Sk. 1181. Sk. 1025. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. 1180. Sk. 1175 Sk. 1005 Sk. 1000 Sk. 1163 Sk. 1111 Sk. 1141 Sk. 1167 Sk. 1113 Sk. 1172 Sk. 6310 Sk. 1116 sok. 5400 Sk. )

Fevzipaşa Mh. ( 4000. Sk. 4002. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. Sultan Cd. 4026. Sk. 4028. Sk. 4000. Sk. 4002. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. Sultan Cd. 4026. Sk. 4028. Sk. 4000. Sk. 4002. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. Sultan Cd. 4026. Sk. 4028. Sk. )

Hisar Mh. ( 2109. Sk. 2113. Sk. Esentepe Cd. İnönü Blv. 2132. Sk. 2235. Sk. 2107. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2130. Sk. 2133. Sk. 2134. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2164. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2234. Sk. 2236. Sk. 2237. Sk. 2238. Sk. 2239. Sk. 2240. Sk. 2241. Sk. 2108. Sk. Selanik Cd. 2158. Sk. 2164/1. Sk. 2125. Sk. 2127. Sk. 2170. Sk. 2175. Sk. 2102. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2131. Sk. 2163. Sk. 2164/2. Sk. 2166. Sk. 2171. Sk. 2101/1. Sk. 2173. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2177. Sk. 2168 Sk. 2165. Sk. 2127/1. Sk. 2160. Sk. 2126. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2101. Sk. 2174. Sk. 2103. Sk. 2154. Sk. 2102 Sk. 2131 Sk. 2176 Sk. 2109. Sk. 2113. Sk. Esentepe Cd. İnönü Blv. 2132. Sk. 2235. Sk. 2107. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2130. Sk. 2133. Sk. 2134. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2164. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2234. Sk. 2236. Sk. 2237. Sk. 2238. Sk. 2239. Sk. 2240. Sk. 2241. Sk. 2108. Sk. Selanik Cd. 2158. Sk. 2164/1. Sk. 2125. Sk. 2127. Sk. 2170. Sk. 2175. Sk. 2102. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2131. Sk. 2163. Sk. 2164/2. Sk. 2166. Sk. 2171. Sk. 2101/1. Sk. 2173. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2177. Sk. 2168 Sk. 2165. Sk. 2127/1. Sk. 2160. Sk. 2126. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2101. Sk. 2174. Sk. 2103. Sk. 2154. Sk. 2102 Sk. 2131 Sk. 2176 Sk. 2109. Sk. 2113. Sk. Esentepe Cd. İnönü Blv. 2132. Sk. 2235. Sk. 2107. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2130. Sk. 2133. Sk. 2134. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2164. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2234. Sk. 2236. Sk. 2237. Sk. 2238. Sk. 2239. Sk. 2240. Sk. 2241. Sk. 2108. Sk. Selanik Cd. 2158. Sk. 2164/1. Sk. 2125. Sk. 2127. Sk. 2170. Sk. 2175. Sk. 2102. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2131. Sk. 2163. Sk. 2164/2. Sk. 2166. Sk. 2171. Sk. 2101/1. Sk. 2173. Sk. İslam Yoran Küme Evleri 2177. Sk. 2168 Sk. 2165. Sk. 2127/1. Sk. 2160. Sk. 2126. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2101. Sk. 2174. Sk. 2103. Sk. 2154. Sk. 2102 Sk. 2131 Sk. 2176 Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200729

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenicamii Mh. ( Huzur Evi Civarı Küme Evleri 803. Sk. Tahsin Testici Sk. Bağarası Yolu Sağı Küme Evleri Asfalt Şantiyesi Altı Küme Evleri 100. Sk. İkinci Bahar Sk. Mümin Doğru Sk. Hüsamettin Kızılırmak Sk. Halise Akıntürk Sk. Akeller Cd. Abacı Sk. Hasan Alpaslan Sk. Ramazan Akyıldırım Sk. Ziya Durmuş Sk. Yıldırım Gürcan Sk. Osman Dinç Sk. Ömer Postacı Sk. Ömer Haşılcı Sk. Muzaffer İlkesen Sk. Mehmet Hancı Sk. İsmail Altay Sk. İbrahim Üzüm Sk. Bağarası Cd. Ahmet Yamalı Sk. Huzur Evi Civarı Küme Evleri 803. Sk. Tahsin Testici Sk. Bağarası Yolu Sağı Küme Evleri Asfalt Şantiyesi Altı Küme Evleri 100. Sk. İkinci Bahar Sk. Mümin Doğru Sk. Hüsamettin Kızılırmak Sk. Halise Akıntürk Sk. Akeller Cd. Abacı Sk. Hasan Alpaslan Sk. Ramazan Akyıldırım Sk. Ziya Durmuş Sk. Yıldırım Gürcan Sk. Osman Dinç Sk. Ömer Postacı Sk. Ömer Haşılcı Sk. Muzaffer İlkesen Sk. Mehmet Hancı Sk. İsmail Altay Sk. İbrahim Üzüm Sk. Bağarası Cd. Ahmet Yamalı Sk. Huzur Evi Civarı Küme Evleri 803. Sk. Tahsin Testici Sk. Bağarası Yolu Sağı Küme Evleri Asfalt Şantiyesi Altı Küme Evleri 100. Sk. İkinci Bahar Sk. Mümin Doğru Sk. Hüsamettin Kızılırmak Sk. Halise Akıntürk Sk. Akeller Cd. Abacı Sk. Hasan Alpaslan Sk. Ramazan Akyıldırım Sk. Ziya Durmuş Sk. Yıldırım Gürcan Sk. Osman Dinç Sk. Ömer Postacı Sk. Ömer Haşılcı Sk. Muzaffer İlkesen Sk. Mehmet Hancı Sk. İsmail Altay Sk. İbrahim Üzüm Sk. Bağarası Cd. Ahmet Yamalı Sk. )

Atatürk Mh. ( 18. Sk. 14. Cd. 12. Sk. 30. Cd. 11. Cd. Akeller Cd. 18. Sk. 14. Cd. 12. Sk. 30. Cd. 11. Cd. Akeller Cd. 18. Sk. 14. Cd. 12. Sk. 30. Cd. 11. Cd. Akeller Cd. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200820

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uzunçam Mh. ( Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. )

Yellice Mh. ( Yellice Sk. Yellice Sk. Yellice Sk. )

Beğerli Mh. ( Taşarası Küme Evleri Merkez Küme Evleri Boğazbağ Sk. Ova Küme Evleri Taşarası Küme Evleri Merkez Küme Evleri Boğazbağ Sk. Ova Küme Evleri Taşarası Küme Evleri Merkez Küme Evleri Boğazbağ Sk. Ova Küme Evleri )

Osmaniye Mh.

Esenköy Mh. ( Hamam Sk. Ahlan Sk. Hamam Sk. Ahlan Sk. Hamam Sk. Ahlan Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3200823

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yellice Mh. ( Yellice Sk. Yellice Sk. Yellice Sk. )