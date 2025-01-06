Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 7 Ocak 2025 Salı günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin süresi 9:00 - 15:30 arasında olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3187199
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıörencik Mh. ( Yukarıörencik Sk. KÖY YOLU Yukarıörencik Sk. KÖY YOLU )
Yaylapınar Mh. ( Yaylapınar Sk. Yaylapınar Sk. )
Kavacık Mh. ( Kavacık Sk. Kavacık Sk. )
Samailli Mh. ( Samailli Sk. )
Şimşelli Mh. ( Şimşelli Köyü Merkez Sk. Şimşelli Köyü Merkez Sk. Döşeme Sk. Tuzakdere Sk. )
Apaklar Mh. ( Apaklar Sk. Apaklar Sk. )
Aşağıörencik Mh. ( Aşağıörencik Sk. Aşağıörencik Sk. )
Bozyurt Mh. ( Mastura Yolu Merkez Küme Evleri Mastura Yolu Merkez Küme Evleri )
Çatak Mh. ( Çatak Sk. Çatak Sk. )
Dereağzı Mh. ( Dereağzı Sk. Dereağzı Sk. )
Eycelli Mh. ( Eycelli Sk. Eycelli Sk. )
Hasköy Mh. ( Hasköy Sk. Hasköy Sk. )
Kaşıkçılar Mh. ( Kaşıkçılar Sk. Kaşıkçılar Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3187230
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. )