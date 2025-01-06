Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 7 Ocak 2025 Salı günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin süresi 9:00 - 15:30 arasında olacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3187199

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıörencik Mh. ( Yukarıörencik Sk. KÖY YOLU Yukarıörencik Sk. KÖY YOLU )

Yaylapınar Mh. ( Yaylapınar Sk. Yaylapınar Sk. )

Kavacık Mh. ( Kavacık Sk. Kavacık Sk. )

Samailli Mh. ( Samailli Sk. )

Şimşelli Mh. ( Şimşelli Köyü Merkez Sk. Şimşelli Köyü Merkez Sk. Döşeme Sk. Tuzakdere Sk. )

Apaklar Mh. ( Apaklar Sk. Apaklar Sk. )

Aşağıörencik Mh. ( Aşağıörencik Sk. Aşağıörencik Sk. )

Bozyurt Mh. ( Mastura Yolu Merkez Küme Evleri Mastura Yolu Merkez Küme Evleri )

Çatak Mh. ( Çatak Sk. Çatak Sk. )

Dereağzı Mh. ( Dereağzı Sk. Dereağzı Sk. )

Eycelli Mh. ( Eycelli Sk. Eycelli Sk. )

Hasköy Mh. ( Hasköy Sk. Hasköy Sk. )

Kaşıkçılar Mh. ( Kaşıkçılar Sk. Kaşıkçılar Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3187230

Saat : 10:00 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alamut Mh. ( Alamut Sk. )