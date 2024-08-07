Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM), 8 Ağustos Perşembe günü Aydın'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri olacağını duyurdu.
Planlı kesintiler, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak ve vatandaşların hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.
Kesintinin detayları:
Didim'de elektrik kesintisi
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Saat: 09:30 - 12:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler: Ak-Yeniköy Mahallesi (2034. Sk., 2035. Sk., Saygın Sk., Ova Sk., Dilber Cd., Işılay Sk., Mezarlık Başı Sk.)
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Saat: 12:30 - 15:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler: Akköy Mahallesi (Kanlıdere Kumluk Sk., Sümbüllü Boğaz Sk., Bedri Baykam Sk., Cahit Külebi Sk., Feyza Hepçilingirler Sk., Fikret Mualla Sk., Gülten Akın Cd., Hüseyin Yurttaş Cd., M. Kemal Yılmaz Sk., M. Sunullah Arısoy Sk., Muhsin Ertuğrul Sk., Muzaffer İzgü Cd., Orhan Veli Sk., Osman Kozan Sk., Samim Kocagöz Sk., Yıldırım Önal Sk., Şükran Güngör Sk., Burhan Günel Cd., Sennur Sezer Cd., Koca Bahçe Sk., Adnan Özyalçıner Sk., Atilla İlhan Cd.)
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Saat: 13:00 - 17:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Caferli Mahallesi - Davutlar Mahallesi (Özsoydan Sk., Orkide Konakları)
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Saat: 10:00 - 12:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Şimşelli Mahallesi (Tuzakdere Sk., Şimşelli Köyü Merkez Sk., Döşeme Sk.), Samailli Mahallesi (Samailli Sk.), Kavacık Mahallesi (Kavacık Sk.), Apaklar Mahallesi (Apaklar Sk.), Aşağıörencik Mahallesi (Aşağıörencik Sk.), Bozyurt Mahallesi (Mastura Yolu Merkez Küme Evleri), Arslanlı Mahallesi (3017. Sk., 3034. Sk., 3100. Sk., Bayındır Cd.), Kaşıkçılar Mahallesi (Kaşıkçılar Sk.), Hasköy Mahallesi (Hasköy Sk.), Eycelli Mahallesi (Eycelli Sk.), Dereağzı Mahallesi (Dereağzı Sk.), Çatak Mahallesi (Çatak Sk.), Yukarıörencik Mahallesi (Yukarıörencik Sk.), Yaylapınar Mahallesi (Yaylapınar Sk.