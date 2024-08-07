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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Planlı kesintiler, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak ve vatandaşların hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM), 8 Ağustos Perşembe günü Aydın'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri olacağını duyurdu.

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