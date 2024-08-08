Aydın’ın çeşitli ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, vatandaşları olumsuz etkileyecek. Ana boru arızası nedeniyle birçok bölgede su kesintileri uygulanacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2024 tarihinde çeşitli ilçelerde ana boru arızası nedeniyle su kesintileri gerçekleştirilecektir. Kesintiler, farklı saat dilimlerinde çeşitli bölgelerde yaşanacak.

Bodrum Belediyesi'nde "Geleceğe Bakış" çalıştayı düzenlendi Bodrum Belediyesi'nde "Geleceğe Bakış" çalıştayı düzenlendi

İşte detaylar:

  • Bozdoğan: 08:30 - 12:00 saatleri arasında Yenice ve 14:30 - 17:30 saatleri arasında Yeni mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
  • İncirliova: 13:30 - 16:00 saatleri arasında İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak.
  • Kuşadası: 11:00 - 16:00 saatleri arasında Türkmen, Değirmendere, Kadınlar Denizi, İki Çeşmelik, Ege ve Bayraklıdede mahallelerinde su kesintisi olacak.
  • Didim: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Altınkum ve Yeni mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
  • Kuyucak: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Horsunlu Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacak.
  • Nazilli: 09:30 - 13:00 saatleri arasında Isabeyli Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak.
  • Söke: 09:30 - 12:00 saatleri arasında Güllübahçe Mahallesi'nde su kesintisi olacak.
  • Köşk: 08:30 - 11:30 saatleri arasında Serdaroğlu ve Altıeylül mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kesintilerin süresi ve kapsamı ile ilgili güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: HABER MERKEZİ