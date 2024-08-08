Aydın’ın çeşitli ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, vatandaşları olumsuz etkileyecek. Ana boru arızası nedeniyle birçok bölgede su kesintileri uygulanacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2024 tarihinde çeşitli ilçelerde ana boru arızası nedeniyle su kesintileri gerçekleştirilecektir. Kesintiler, farklı saat dilimlerinde çeşitli bölgelerde yaşanacak.

İşte detaylar:

Bozdoğan : 08:30 - 12:00 saatleri arasında Yenice ve 14:30 - 17:30 saatleri arasında Yeni mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

: 08:30 - 12:00 saatleri arasında Yenice ve 14:30 - 17:30 saatleri arasında Yeni mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. İncirliova : 13:30 - 16:00 saatleri arasında İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak.

: 13:30 - 16:00 saatleri arasında İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak. Kuşadası : 11:00 - 16:00 saatleri arasında Türkmen, Değirmendere, Kadınlar Denizi, İki Çeşmelik, Ege ve Bayraklıdede mahallelerinde su kesintisi olacak.

: 11:00 - 16:00 saatleri arasında Türkmen, Değirmendere, Kadınlar Denizi, İki Çeşmelik, Ege ve Bayraklıdede mahallelerinde su kesintisi olacak. Didim : 10:00 - 13:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Altınkum ve Yeni mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Altınkum ve Yeni mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Kuyucak : 10:00 - 13:00 saatleri arasında Horsunlu Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacak.

: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Horsunlu Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacak. Nazilli : 09:30 - 13:00 saatleri arasında Isabeyli Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak.

: 09:30 - 13:00 saatleri arasında Isabeyli Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak. Söke : 09:30 - 12:00 saatleri arasında Güllübahçe Mahallesi'nde su kesintisi olacak.

: 09:30 - 12:00 saatleri arasında Güllübahçe Mahallesi'nde su kesintisi olacak. Köşk: 08:30 - 11:30 saatleri arasında Serdaroğlu ve Altıeylül mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kesintilerin süresi ve kapsamı ile ilgili güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.